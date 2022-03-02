百公斤妙齡女「縮胃曠腸」 減重40公斤成俏護士

護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，體重從105公斤降到63.5公斤。（記者劉學聖／攝影）

台灣一名24歲護理師因身材肥胖 至105公斤，在成長學習過程中飽受同儕霸凌 排擠，進而產生自卑、憂鬱心態，甚至有結束生命的想法。後來經醫師評估進行「縮胃曠腸減重 手術」，在9個月內瘦了40多公斤，改善長年的體重困擾，也增加了自信。

護理師「小安」（化名）從小體重過重，她說學生時期因身材遭到霸凌，更因課業壓力造成壓力性飲食，一天甚至可以吃6頓正餐，體重直接破百。開始工作後，常拖著氣喘吁吁的身體執行護理工作，更因害怕他人眼光，對戀愛世界感到自卑。

小安說，面對健檢的一堆紅字，在嘗試各種減重方式失敗後，在博田國際醫院國際代謝形體醫學中心建議下，去年5月接受「縮胃曠腸減重手術」。9個月來已成功減去40多公斤，約63.5公斤，身體質量指數BMI值也從原本的33降到22.4，已回到正常標準範圍。過去經常出現的胸悶、呼吸急促、精神注意力不足等症狀，也都在體重下降後不藥而癒。

博田醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，引進縮胃曠腸手術並修正為適合亞洲族群的手術，此術式由袖狀胃切除加上近端小腸繞道所組成。中心去年9月起至今已完成70例海內外肥胖患者專業減重手術。

博田國際醫院醫師王銘嶼表示，縮胃曠腸手術較適合BMI大於37者，對遺傳性肥胖、壓力型飲食病人都有效，安全性高且長期併發症比例較低，一年後可減少約85%的過多體重，並讓患者減少飢餓感、增加飽足感，且有效控制血糖。相較於傳統胃繞道手術保留的胃容量較大、飲食限制較少，可在術後提供較好的生活品質。

王銘嶼說，若是壓力型飲食暴重的患者，還是必須先排除身心問題。縮胃曠腸手術後，第一個月先吃流質、軟質食物，並進行健康食物衛教，不要讓小小的胃還要應付不健康的食物。