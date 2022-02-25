運動立「小」目標 更易持久

體態和健康的改變對許多人來說是一項艱鉅任務。 (Getty Images)

明知道養成運動習慣很重要，但光是要找時間運動、持之以恆運動，就已讓人倍感挫敗。專家認為，懷抱「雄心壯志」並非養成運動習慣的必要條件，反而是那些不介意只有少少時間、只能達成一點點進度、達成小小的目標也很開心的人，能將運動融入生活、走得長久。

運動不要跟風 專注自己能做的

營養師夏子雯：養成運動習慣，很重要的一件事情就是「不要跟風，要專注在自己」，包括找到自己嚮往的目標、喜歡的運動、可行的運動形式。以我自己來說，能運動的時間較零散，很難固定一個時間跟朋友相約運動，如果為了跟上朋友喜歡或現在流行的運動，勉強自己跟著做，很難建立運動習慣。

我發現自己最適合的運動，是每個禮拜三到四天，每次半小時以內的居家運動，這樣的頻率和形式是下班回家還能做到的，不會有很大的心理壓力要挪出時間，也不需要額外的花費。現在網路上有很多可以跟著做的運動影片，例如壺鈴、彈力繩這些居家運動器材都很好取得、也不貴。

至於目標，有些人可能會說，運動是為了健康。不過坦白說，愛漂亮、想要穿衣服更好看，都可以當成目標，如果體態變得更加緊實，健康一定跟著來。

例如我工作形態是久坐，如果不做點運動，下半身特別容易胖。當我開始居家運動，加上慎選飲食內容，體態變好，穿各式衣服都很好看，相較於要看到體重數字下降、血糖 血脂變低等健康數據的變化，體態的成就感來得更快、更直接，也很令人開心。

每天分次運動 集滿30分鐘就有效

台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑：大家都知道運動原則「333」，每周運動三到五天、每次30分鐘，每次心跳達到每分鐘130下。很多人抽不出30分鐘，就覺得乾脆不要做，但其實美國運動醫學會早就更改建議，這個30分鐘可以分段完成。

如果是上班族，早上上班時快走10分鐘，中午買便當來回各快走5分鐘，下班再快走10分鐘，這樣就有30分鐘。退休長輩可以利用看電視的廣告時間，每次進廣告就站起來，原地踏步或來回走動，積少成多，每天累積30分鐘，也不難達標。

很多人可能會想，這樣有用嗎？答案是肯定的。很多研究都證實，「有動就有差」，與完全不運動的人相比，每周運動90分鐘，壽命可延長3年，全死亡率下降14%，癌症 死亡率下降10%。

「有動」的定義是什麼呢？如果用心跳達到每分鐘130下，每個人感受到的吃力程度差異很大，對於心肺能力不佳的人來說，可能已經太吃力。其實不需要硬性要求心跳幾下，只要能達到「有點喘但還可以講話、不能唱歌」的程度就可以了。

醫師工作很忙，但我會盡量增加走路、爬樓梯的機會。例如要去買東西，如果距離不遠，就用走的；如果不是太多層樓，就會捨棄電梯，選擇爬樓梯；不忙的時候，也去健身 房做重量訓練或有氧運動。但如果沒有完整的健身時間，也不會覺得有壓力，記得「樂活多動」的原則是「先求有、再求好」！

簡單開始並持續 更有機會達標

營養師王為國：我們常誤以為健康和體態的改變必須「全力以赴、忍受痛苦」，沒想到，這反而使我們不斷地在堅持「放棄」。我要推薦的好習慣是：簡單開始，並持續取得進展。

2016年芝加哥大學的研究發現，人們的新年目標有55%與健康和體態有關，例如減掉10公斤、戒掉含糖飲料等。但一年過去，卻只有20%的人完成當初設定的目標並持之以恆。這些人是怎麼辦到的呢？

體態和健康的改變對許多人來說是一項艱鉅任務，人們常因此踏入「全力衝刺」的誤區，一開始就拚了老命。但許多研究已證實，完成艱鉅目標需要的是「持續進展」而不是「一步到位」。因為「持續」可以讓大腦不停地收穫「多巴胺獎勵回饋」，使我們感到愉悅、滿足，並且充滿動力繼續下去。

然而，我們通常只能持續完成簡單的小事情。如果專注在「我要三個月瘦十公斤」這種大目標，就容易促使我們採取「一步到位」的極端方法，導致身心負擔過重，過程中大腦缺乏獎勵回饋，成果便不易維持。

建議試著把大目標拆解成數個簡單的小事情，逐步執行並持續取得進展，只要確定每個小事情都與最終目標環環相扣，就不需要心急。比如第一周，上網搜尋公司或住家附近的健身房；第二周，打電話問問有興趣的幾間健身房；第三周，約個時間去參觀；再下一周，去健身房學著使用兩項器材。

關於健康與體態，一直都是在比誰走得長遠，而不是比誰衝得快。