我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

洗澡、睡覺這樣做 隨時隨地掌握甩肉時機

廖靜清
保持運動習慣才能讓身材不走樣。(本報資料照片)
保持運動習慣才能讓身材不走樣。(本報資料照片)

許多人長假後開工，腰間贅肉多了一圈！變胖的原因和吃脫不了關係，再加上窩在沙發追劇配零食，懶得動導致體重失控。

即使大家都知道多吃少動的壞處，但放假期間還是忍不住任性發懶，想告別肥胖，專家建議先改掉不良的生活壞習慣、恢復運動力，生活自律就從制定健康目標開始。

肥胖退散3招

飲食：吃什麼蔬菜最健康？台北康寧醫院營養師陳詩婷推薦超級食物「芥藍菜」，多吃高纖蔬菜，可刺激腸胃蠕動，幫助身體清腸胃、刮油脂，清除宿便。冬天盛產的芥藍菜正當時，加入蠔油拌炒牛肉，鈣質含量比鮮乳高，不妨跟家人一起下廚做道芥藍菜料理。

沐浴：洗澡沐浴，也可燃脂，但要注意是否愈洗愈乾燥，尤其冬天需要油脂保護皮膚，皮膚科醫師胡怡萱指出，洗澡的水溫最好不要高過體溫，洗澡的最佳水溫在35-39℃左右；使用沐浴乳或肥皂要注意成分，依自己的膚質選擇適合的清潔產品，臉部和身體的肌膚敏感度不同，應分開使用，勿一皂或一罐洗到底。

睡眠：有人把握難得的長假好好賴床、開心睡到飽，但也有人熬夜追劇睡眠不足，易導致肥胖，可能對身體帶來危害。躺久了容易腰痠背痛，醫師教導4招改善睡眠疼痛：

1.適當運動，放鬆全身肌肉

2.矯正姿勢，改善不良睡姿

3.善用枕頭，減輕脊椎負擔

4.放鬆心情，調整睡眠環境

肥胖 蔬菜 肌肉

上一則

種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

延伸閱讀

3個好習慣 保腸胃健康

3個好習慣 保腸胃健康
喜迎春天

喜迎春天
體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期
沐浴迎新年

沐浴迎新年

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍