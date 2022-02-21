洗澡、睡覺這樣做 隨時隨地掌握甩肉時機

保持運動習慣才能讓身材不走樣。(本報資料照片)

許多人長假後開工，腰間贅肉多了一圈！變胖的原因和吃脫不了關係，再加上窩在沙發追劇配零食，懶得動導致體重失控。

即使大家都知道多吃少動的壞處，但放假期間還是忍不住任性發懶，想告別肥胖 ，專家建議先改掉不良的生活壞習慣、恢復運動力，生活自律就從制定健康目標開始。

肥胖退散3招

飲食：吃什麼蔬菜 最健康？台北康寧醫院營養師陳詩婷推薦超級食物「芥藍菜」，多吃高纖蔬菜，可刺激腸胃蠕動，幫助身體清腸胃、刮油脂，清除宿便。冬天盛產的芥藍菜正當時，加入蠔油拌炒牛肉，鈣質含量比鮮乳高，不妨跟家人一起下廚做道芥藍菜料理。

沐浴：洗澡沐浴，也可燃脂，但要注意是否愈洗愈乾燥，尤其冬天需要油脂保護皮膚，皮膚科醫師胡怡萱指出，洗澡的水溫最好不要高過體溫，洗澡的最佳水溫在35-39℃左右；使用沐浴乳或肥皂要注意成分，依自己的膚質選擇適合的清潔產品，臉部和身體的肌膚敏感度不同，應分開使用，勿一皂或一罐洗到底。

睡眠：有人把握難得的長假好好賴床、開心睡到飽，但也有人熬夜追劇睡眠不足，易導致肥胖，可能對身體帶來危害。躺久了容易腰痠背痛，醫師教導4招改善睡眠疼痛：

1.適當運動，放鬆全身肌肉

2.矯正姿勢，改善不良睡姿

3.善用枕頭，減輕脊椎負擔

4.放鬆心情，調整睡眠環境