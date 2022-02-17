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體重有「記憶效應」 燃脂作戰別再拖

邱瑞杰
體重若一直居高不下，讓身體產生「記憶效應」，將會使減重效果大打折扣。(Getty Images)
體重若一直居高不下，讓身體產生「記憶效應」，將會使減重效果大打折扣。(Getty Images)

多吃少動，小心脂肪悄悄上身。台灣基隆市衛生局表示，體重有「記憶效應」，若一直居高不下，身體習慣這樣的體重之後，將會讓減重結果大打折扣。

衛生局說，想要有效瘦身，飲食應均衡，把握低糖、低熱量、多蔬菜、多喝水、多原型食物，選擇「需要」而非「喜歡」吃的食物，才能減重不減健康。更重要的是要搭配適度的身體活動，就能達到事半功倍的效果。

衛生局提供燃脂大作戰3招運動妙方：

1.生活化運動

將運動融入生活，降低對運動的排斥及惰性。民眾可以參考國健署提供的方式，在日常生活中增加運動的機會。

◎通勤途中動一動：多利用大眾運輸工具，提早出門提前一站下車，步行到目的地。

◎樓梯+電梯：要搭電梯前，可以嘗試走幾層樓後再搭乘電梯，慢慢做到可以走樓梯就不要坐電梯。

◎家人相約簡單動：從洗碗、掃地、洗衣等家務做起，並多和家人相約到戶外，騎腳踏車或球類競賽等活動，或是帶著寵物一同快走，使全家都健康。

◎空瓶加水不設限：負重運動利用空的寶特瓶，裝水或沙子替代啞鈴，訓練肌力。

◎15分鐘健康操：上班休息時間，各做15分鐘健康操。

◎動態休閒踏青去：約親朋好友去踏青。

核心肌群運動

找一個適合自己的影片及教材跟著進行，挑選內容有熱身指導，以及有解說運動時的正確姿勢，姿勢不正確或施力導致的代償作用，反而會造成身體受傷。

維持肌肉

透過運動可以消耗熱量，更可以維持肌肉量，增強肌力。身體的肌肉量與基礎代謝率有很大的關係，較多肌肉量或核心肌群發達的人，能有較高的基礎代謝率，可以幫助身體消耗較多熱量，透過運動維持肌肉量，避免減重減到肌肉。

肌肉 減重 蔬菜

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