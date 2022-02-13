高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

（圖：健康醫療網提供）

林姓高一男每餐得吃一碗公（約3碗白飯）才有飽足感，家長原以為是發育期不以為意，不料體重一路逼近破百大關，抽血檢查更發現肝指數 超標，回診時體重不降反增，經超音波檢查診斷為「非酒精性脂肪肝」，醫師只得訂定鏟肉計畫，預防步上肝病三部曲的悲劇。

首先控制食量 卻難抵美食 關

醫師原本建議阿貴返家後要開始控制食量並減少食用高糖、高熱量、油炸食物，同時要養成運動習慣，沒想到過節後回診，赫然發現阿貴的體重不減反增，原來是看到滿桌美食無法禁口，才會瞬間「破功」，讓醫師也只能苦勸：「那就從今天開始努力吧」。

攝入過多熱量 導致肝指數升高

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳德慶指出，脂肪肝顧名思義就是脂肪堆積在肝臟引起的疾病，又可分為酒精性與非酒精性，前者是長期飲酒過量造成的肝功能受損，後者則是攝入過多的熱量，導致脂肪堆積在肝細胞內引起發炎反應，進而破壞肝細胞導致肝指數升高。

身體無顯著異狀 恐致肝癌三部曲

陳德慶醫師強調，非酒精性脂肪肝雖然是慢性疾病，一般人幾乎不會發現身體有顯著異狀，但只要肝發炎問題持續下去，同樣會步上肝炎、肝硬化、肝癌的三部曲命運；尤其日前瑞典大型研究更提出新發現，患有非酒精性脂肪肝的年輕人20年後的死亡風險比一般人高出7倍以上，不可不慎。

頸部、腋下或鼠膝部位變黑 應提高警覺

陳德慶醫師提醒，肥胖 是脂肪肝最大的危險因子，現階段雖然沒有藥物可根治，但有效控制體重與規律運動卻是可以改善脂肪肝炎，甚至讓脂肪肝完全消失；此外如果發現肥胖者的頸部、腋下或鼠膝部位有變黑、粗糙及增厚的症狀，也要注意可能與胰島素抗性有關，若置之不理，未來恐演變成第二型糖尿病，終生得與病魔對抗。

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資料來源：健康醫療網

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