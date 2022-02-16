3餐不吃 只喝1杯珍奶瘦不了…熟齡減重掌握4原則

英國歌后愛黛兒（Adele）前陣子被發現又瘦了一圈！她公開是採用「長壽飲食法」瘦身，利用喝低熱量的蔬果汁、少量的正餐，加上規律的運動，不碰糖類、酒及辛辣食物，達到快速減肥的目的。

事實上，減肥的方式相當多，如何不為難自己，又能達到減肥的目的，讓生活趨向更健康、更快樂？建議熟齡減重 可掌握4大原則。

1.低醣飲食 1天少於150克

糖會促使胰島素分泌，而胰島素正是一種合成性的荷爾蒙，會驅使脂肪的合成，因此，減重的關鍵就是「控制攝取總醣量」，建議醣攝取量控制在一天150克以內。加上從蔬菜、水果獲得的醣類，換算下來，一天白飯不能超過一碗半，用這個方法，堅持一個月，多數人可以明顯看到成效。

不過，很多人為了求好心切，會戒斷包括主食在內的所有醣類，其實，人類本身就需要醣類的滋養，如果醣類攝取不夠，代謝脂肪的能力會下降，也就是說，完全不碰主食的人，未來出現復胖的機會相當高，而且容易引發內分泌失調、注意力難以集中等問題。

汆燙青菜比較健康。（本報資料照片）

2.避免精製糖 選天然食材

減肥計算熱量固然很重要，但食物的選擇更重要。日前一位女性分享，她早餐、中餐幾乎沒吃，晚餐只喝一杯珍珠奶茶，一天攝取的熱量根本不到1000大卡，但不知道為什麼就是瘦不下來。癥結點就是她陷入熱量迷思，選錯食物了，常吃精緻糖類、加工品等食物，而這類食物是會讓身體趨向脂肪的合成，儘管限制整體熱量、搭配規律運動，也很難瘦下來。所以，減肥期間，更應該選擇食用天然、身體好代謝的食物。

3.水果不能吃多 1天2-3份

很多人以為水果富含天然酵素、維生素、礦物質，減重期間可以肆無忌憚的吃，那就錯了。水果固然營養，別忘了，其主成分仍是果糖，很容易被身體消化吸收，過量攝取，不僅造成血糖震盪，還很容易生成三酸甘油脂，變成體脂肪、內臟脂肪。正確做法是一天以2至3份為限，若是糖尿病 患，就得嚴格限制在兩份以內（一份水果大約是一個拳頭大小）。

4.規律運動 瘦身又能塑身

飲食控制雖然可以減少熱量達到變瘦的目的，但過程中也會一併消耗掉肌肉 ，而肌肉正是掌管基礎代謝率、未來是否復胖的關鍵。因此，透過適當的有氧及阻力運動，訓練肌肉，不僅能提高基礎代謝率，也會更健美有型，達到真正的「塑」身，而非僅是「瘦」身。