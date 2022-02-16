我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

3餐不吃 只喝1杯珍奶瘦不了…熟齡減重掌握4原則

陳詩婷／台北康寧醫院營養師

英國歌后愛黛兒（Adele）前陣子被發現又瘦了一圈！她公開是採用「長壽飲食法」瘦身，利用喝低熱量的蔬果汁、少量的正餐，加上規律的運動，不碰糖類、酒及辛辣食物，達到快速減肥的目的。

事實上，減肥的方式相當多，如何不為難自己，又能達到減肥的目的，讓生活趨向更健康、更快樂？建議熟齡減重可掌握4大原則。

1.低醣飲食 1天少於150克

糖會促使胰島素分泌，而胰島素正是一種合成性的荷爾蒙，會驅使脂肪的合成，因此，減重的關鍵就是「控制攝取總醣量」，建議醣攝取量控制在一天150克以內。加上從蔬菜、水果獲得的醣類，換算下來，一天白飯不能超過一碗半，用這個方法，堅持一個月，多數人可以明顯看到成效。

不過，很多人為了求好心切，會戒斷包括主食在內的所有醣類，其實，人類本身就需要醣類的滋養，如果醣類攝取不夠，代謝脂肪的能力會下降，也就是說，完全不碰主食的人，未來出現復胖的機會相當高，而且容易引發內分泌失調、注意力難以集中等問題。

汆燙青菜比較健康。（本報資料照片）
汆燙青菜比較健康。（本報資料照片）

2.避免精製糖 選天然食材

減肥計算熱量固然很重要，但食物的選擇更重要。日前一位女性分享，她早餐、中餐幾乎沒吃，晚餐只喝一杯珍珠奶茶，一天攝取的熱量根本不到1000大卡，但不知道為什麼就是瘦不下來。癥結點就是她陷入熱量迷思，選錯食物了，常吃精緻糖類、加工品等食物，而這類食物是會讓身體趨向脂肪的合成，儘管限制整體熱量、搭配規律運動，也很難瘦下來。所以，減肥期間，更應該選擇食用天然、身體好代謝的食物。

3.水果不能吃多 1天2-3份

很多人以為水果富含天然酵素、維生素、礦物質，減重期間可以肆無忌憚的吃，那就錯了。水果固然營養，別忘了，其主成分仍是果糖，很容易被身體消化吸收，過量攝取，不僅造成血糖震盪，還很容易生成三酸甘油脂，變成體脂肪、內臟脂肪。正確做法是一天以2至3份為限，若是糖尿病患，就得嚴格限制在兩份以內（一份水果大約是一個拳頭大小）。

4.規律運動 瘦身又能塑身

飲食控制雖然可以減少熱量達到變瘦的目的，但過程中也會一併消耗掉肌肉，而肌肉正是掌管基礎代謝率、未來是否復胖的關鍵。因此，透過適當的有氧及阻力運動，訓練肌肉，不僅能提高基礎代謝率，也會更健美有型，達到真正的「塑」身，而非僅是「瘦」身。

肌肉 減重 糖尿病

上一則

飲食控制+勤快運動 病患半年逆轉脂肪肝

延伸閱讀

高血壓 導管治療有效「降壓」

高血壓 導管治療有效「降壓」
過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始
想減肥怎麼辦？ 美研究建議一招解決煩惱

想減肥怎麼辦？ 美研究建議一招解決煩惱
體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

體重有記憶效應 燃脂大作戰 年後1個月是減重黃金期

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨