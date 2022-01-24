我的經驗／80公斤醫師 3個月減10公斤

雲林基督教醫院泌尿外科主治醫師江恒杰看診與患者交流經驗。(圖：雲林基督教醫院提供)

一年多前，我無意間驚覺自己體態日漸肥胖 ，與病患對談生活習慣的過程中，反思我肥胖的原因，有可能是門診量大，加上要輪值等壓力下造成，因此我買了一支智能手表，提醒忙碌的自己，要強迫身體運動與放鬆，執行三個月就減掉了10公斤，感覺身體負擔減輕，精神變很好，工作狀態比以前更有活力。

多喝水 勤上廁所不憋尿

原本體重80公斤的我，嚴格控制飲食，每天喝白開水3000㏄以上，搭配運動，才成功減重 。「我水喝很多，病患又一個接一個進來看診，我還是會自我提醒每兩小時就要上廁所一次。」身體力行不憋尿，才有好的身體基底。

泌尿科門診最常見急尿、頻尿、夜尿、急性尿失禁等膀胱過動症問題求診的病患，看多了我心裡也會怕。一年多前我還在彰化基督教醫院服務時，工作量龐大，發現肥胖時，覺得要做就要快，不能再等了，於是展開我的減重之路。

透過減重成效 衛教病患

就這樣維持一年多的健康飲食和減重生活，雖然剛到雲林基督教醫院服務不久，抵擋不了在地美食的誘惑，但是我會自我要求「有意識的吃」，吃原型食物，加上持續運動，才能有效控制體重，不會突然往上飆升。

「看到我的減重成效，病患也會詢問，互相交流經驗，其實這就是最好的衛生教育 。」雲林的病患多數都在40歲以上，七老八十的長者更占多數，衛教觀念嚴重不足，因為大多數人是農夫，需要體力，所以吃得比較多，甚至會亂吃，想要翻轉當地保守衛教觀念需要時間，時常是多說無益，因此我會換個方法透過檢查的數值，以客觀數字「教育」病患，效果不錯。

實施減醣 早上才吃澱粉

現代人活在高壓生活裡，「放輕鬆」這句話有講等於沒講，其實連醫師都很難放輕鬆，只有在常規的運動下，才能強迫自己放輕鬆，尤其膀胱過動症的病人更需要。

我的減重方法，首先從飲食習慣改變，實施「減醣」開始，要求自己只有早上可以吃澱粉，但不是隨便亂吃，只吃馬鈴薯、地瓜等原型澱粉。我會強迫自己喝水，雖然看診忙碌，但盡可能不憋尿，除了不影響身體機能，也是提醒自己做好病患的榜樣。

手表設定鬧鐘 提醒跑步

還會強迫自己在工作空檔時運動，我的手表有設定鬧鐘，鈴響時我會站起來在原地跑步，每天至少要跑8000步到1萬步，或下班後一邊看電視一邊跑，把運動融入到我的生活裡，也是我能一直持續做的關鍵。

我在診間常跟病患宣導基本衛教，除了要有良好的生活習慣外，攝護腺病症的藥物可能要服用一輩子，不可以為控制好就不吃藥，要停藥一定得問過醫師，否則療程等於回到原點，除非接受開刀，但也不是所有病人都適合手術，因此發現問題時，務必及早就醫診斷，有感染現象仍要詳細檢查、查明原因，才能對症下藥。