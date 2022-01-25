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過年怕吃肥？ 營養師教你遠離「4大NG行為」

劉怡里／台灣台安醫院營養師
過年飲食攝取要均衡，避免年後肥胖的情況發生。 (Getty Images)
過年飲食攝取要均衡，避免年後肥胖的情況發生。 (Getty Images)

農曆新年是大家團聚圍爐的節慶，從除夕年夜飯開始，新春假期免不了會安排聚餐走春行程，一連幾天吃吃喝喝下來，讓人想要不發胖也難。

醫院的減重門診發現，每年過年後，回診的病人幾乎都多個3至5公斤的體重，必須花一個月時間才可能減掉多餘的公斤數，建議過年要做好準備，才能避免年後肥胖的情況發生。

在過年期間，許多人會零食吃不停、大魚大肉不忌口、不定時用餐、亂吃消夜等，這些都是容易發胖的NG行為。

零食吃不停

年節常吃的酥餅類糕點、花生糖、豬肉乾、麻荖類、蛋捲等零食，都屬於高油脂、高熱量的零食，若是一口接一口吃不停，很快就會發胖。

大魚大肉不忌口

一旦放假心情輕鬆，胃口大開容易吃進更多的份量，很多年菜的烹調會勾芡、有濃湯類和絞肉類，例如佛跳牆、肉羹湯、紅燒獅子頭、香腸、五花肉等，油脂、熱量都很高，應盡量淺嘗即止。

不定時用餐

沒有定時定量用餐，是造成熱量堆積的元凶，因為不知道自己到底吃了多少東西，因此可能比平常攝取多一倍的熱量。

亂吃消夜

因為熬夜聚餐聊天，時間越晚體內飢餓素分泌越旺盛，會想要吃高油高糖的食物，容易造成體脂肪增加。建議熬夜當下，可以選擇蔬菜或是蛋白質類多一點的食物，例如白木耳蓮子湯、滷味（雞腿、豆乾、蛋）、加入蔬菜的魚湯等。

過年後的減重其實較為困難，尤其高油高糖的春節飲食很容易把脂肪囤積在腰圍，需要花更多的努力才能減掉多餘的體重，因此今年過年要為年後減重超前部署，做好過年飲食規畫，建議掌握四大飲食原則，過年就可以輕鬆吃喝不發胖，度過一個開心又健康的假期。

過年飲食攝取要均衡，避免年後肥胖的情況發生。 (Getty Images)
過年飲食攝取要均衡，避免年後肥胖的情況發生。 (Getty Images)

減重 蔬菜 肥胖

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