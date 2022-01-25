吃年菜不發福 記得避開「4大肥胖地雷」

高鈉零食、酒類等熱量都超高，只要不小心沒節制，體重與健康都可能隨時亮起紅燈。 (Getty Images)

農曆春節即將到來，但大魚大肉的菜色，潛藏著「肥胖 」地雷，台灣聯青診所營養師李珮誼指出，年菜最常見的料理方式，如勾芡、動物油油炸、高鈉零食、酒類都有著滿滿的熱量，只要不小心沒節制，體重與健康都可能隨時亮起紅燈，建議可以調整烹調方式，避開年後脂肪堆積。

過年圍爐桌上常客，糖醋黃魚、佛跳牆、滷白菜等，李珮誼表示，為了讓這些料理的湯，可以增加黏稠度，大多會使用太白粉、玉米粉、樹薯粉等澱粉加水芶欠，熱量地雷就是這些澱粉，為避免把多餘的熱量吃進去，建議吃的時候，可以瀝掉多餘湯汁，甚至避免當湯喝。

這些料理若自行烹調，可以將勾芡的太白粉改為「洋車前子粉」，它是一種殼纖維粉含有膳食纖維，加入料理之中可使湯變得濃稠，喝下肚時不但可減少澱粉攝取，還能增加纖維，避免吃進過多的熱量。

李珮誼說，年菜為增加香氣，多會選擇用豬油、雞油烹調，如長年菜等，建議以吃菜為主或更改用油。年節烹煮時可盡量使用酪梨油、苦茶油等Omega-9這類好油，並且多以清蒸、涼拌取代油炸、油煎。

過年也常常會在家中打開零嘴吃，像是年節必吃的烏魚子，許多為了吃起來方便做成一口吃的小包裝，單吃時鈉含量較高，建議可以跟清爽蘋果 、水梨、小黃瓜做搭配。

另外，常見的滷蹄膀、滷豬腳也容易有鈉超標的問題，留意每道料理的烹調方式，不要全部都用滷的，若圍爐、拜拜非得要吃豬腳，也可以考慮改買用烤的德國 豬腳。

李珮誼表示，年節聚餐會喝酒活絡氣氛，但酒熱量很高，喝多了容易造成腹部脂肪堆積。建議改喝紅茶、綠茶、洛神花茶、果醋飲等。