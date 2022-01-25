我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

吃年菜不發福 記得避開「4大肥胖地雷」

陳雨鑫
高鈉零食、酒類等熱量都超高，只要不小心沒節制，體重與健康都可能隨時亮起紅燈。 (Getty Images)
高鈉零食、酒類等熱量都超高，只要不小心沒節制，體重與健康都可能隨時亮起紅燈。 (Getty Images)

農曆春節即將到來，但大魚大肉的菜色，潛藏著「肥胖」地雷，台灣聯青診所營養師李珮誼指出，年菜最常見的料理方式，如勾芡、動物油油炸、高鈉零食、酒類都有著滿滿的熱量，只要不小心沒節制，體重與健康都可能隨時亮起紅燈，建議可以調整烹調方式，避開年後脂肪堆積。

過年圍爐桌上常客，糖醋黃魚、佛跳牆、滷白菜等，李珮誼表示，為了讓這些料理的湯，可以增加黏稠度，大多會使用太白粉、玉米粉、樹薯粉等澱粉加水芶欠，熱量地雷就是這些澱粉，為避免把多餘的熱量吃進去，建議吃的時候，可以瀝掉多餘湯汁，甚至避免當湯喝。

這些料理若自行烹調，可以將勾芡的太白粉改為「洋車前子粉」，它是一種殼纖維粉含有膳食纖維，加入料理之中可使湯變得濃稠，喝下肚時不但可減少澱粉攝取，還能增加纖維，避免吃進過多的熱量。

李珮誼說，年菜為增加香氣，多會選擇用豬油、雞油烹調，如長年菜等，建議以吃菜為主或更改用油。年節烹煮時可盡量使用酪梨油、苦茶油等Omega-9這類好油，並且多以清蒸、涼拌取代油炸、油煎。

過年也常常會在家中打開零嘴吃，像是年節必吃的烏魚子，許多為了吃起來方便做成一口吃的小包裝，單吃時鈉含量較高，建議可以跟清爽蘋果、水梨、小黃瓜做搭配。

另外，常見的滷蹄膀、滷豬腳也容易有鈉超標的問題，留意每道料理的烹調方式，不要全部都用滷的，若圍爐、拜拜非得要吃豬腳，也可以考慮改買用烤的德國豬腳。

李珮誼表示，年節聚餐會喝酒活絡氣氛，但酒熱量很高，喝多了容易造成腹部脂肪堆積。建議改喝紅茶、綠茶、洛神花茶、果醋飲等。

肥胖 德國 蘋果

上一則

過敏影響一輩子 醫師籲從小就要預防

下一則

淋巴水腫成「象腿」 靜脈吻合術引流助消腫

延伸閱讀

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋
防疫食材入年菜 營養師推薦6技巧吃得豐富又健康

防疫食材入年菜 營養師推薦6技巧吃得豐富又健康
168斷食遵守2原則 減重還能降血壓

168斷食遵守2原則 減重還能降血壓
義賣會秒變女工 43歲徐懷鈺被誇28歲好漂亮

義賣會秒變女工 43歲徐懷鈺被誇28歲好漂亮

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
咖啡有益健康，但過多咖啡因會干擾睡眠，降低免疫力。 (Getty Images)

享受咖啡無負擔 營養師教你掌握4訣竅

2022-01-18 02:10
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
《「淋」機應變牢記6+6準則》記者會，左起為財團法人癌症希望基金會執行長蘇連瓔、中華民國血液病學會理事長周文堅、中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升、台大癌醫中心分院血液腫瘤部主治醫師林耘曲、淋巴瘤患者心理師葉北辰。記者許政榆／攝影

不是新冠…異常疲累、發燒咳嗽 6超常見症狀小心是這病

2022-01-18 05:25
(取材自健康醫療網)

下肢水腫恐是重症警訊 6種疾病嚴重會立即奪命

2022-01-19 01:15
台中榮總營養室建議民眾採用「彩虹飲食法」，不但能防疫，還具有抗氧化、防癌的保健效果。圖／台中榮總提供

提升免疫力 營養師建議使用彩虹飲食法

2022-01-20 05:15

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮