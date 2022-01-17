天冷先暖身再運動 多層次穿搭保健康

（圖片來源：健康醫療網）

天氣逐漸寒冷，應注意低溫對健康造成的危害，尤其是高風險的慢性病族群，例如：有糖尿病、高血壓 、高血脂患者，或有抽菸習慣、肥胖者，曾有中風 、心絞痛病史者等，一定要做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病 及中風急性發作的機會。

「慢、熱、起、穿、行」 抗寒５絕招

天氣漸寒，日夜溫差大，台灣國民健康署提及，長者們因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，應先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物或外套禦寒保暖，也避免瞬間起床的頭暈現象，再慢慢地下床。

另外，起床後的活動不要過於急促，先補充溫開水暖暖身體，再以溫和方式進行相關的日常活動。

運動暖身保健康 出門結伴很重要

冬季早晚溫度偏低，若是習慣早起運動的人，不要急著太早出門運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門，或可改在室內運動。對於高危險群，台灣國民健康署強調，最好避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。

出門需穿著保暖衣物及戴帽子，採多層次穿著，方便隨著溫度變化時，可隨時穿脫衣物；此外，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物，運動前一定要充分暖身，且結伴運動，相互扶持與照應。

注意身體徵兆 愈快就醫愈好

若出現心臟病徵兆（胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀），可能立即危及生命，建議儘速就醫接受治療。

值得一提的是，工作忙碌是每個人的常態，一但忘記或是沒有時間喝溫開水，血液容易變得黏稠，建議隨時補充溫開水，可降低血壓升高及心臟病發作的機率。

（文章授權提供／常春月刊）

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資料來源：健康醫療網

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