服藥、斷食減重 小心有酮酸中毒休克風險

健康減重應均衡飲食及運動，避免精製醣類，攝取適量的碳水化合物、充足水分。（本報資料照片）

一名35歲女性無慢性病史，因產後體重增加，採行藥物合併嚴格斷食來減重 ，沒想到2周後出現惡心、嘔吐、腹痛，一度意識模糊，家人緊急送醫，後來診斷出酮酸中毒併發脫水性休克。

台灣榮新診所副院長康宏銘表示，近年有許多減重方法，包括生酮飲食、斷食或減重藥物，減重目標是減少體內脂肪，「酮酸生成」雖是燃燒脂肪的象徵之一，但若體內聚積大量酮酸而無法排除，相當危險，特別是自行使用藥物合併生酮飲食、斷食療法減重，發生酮酸中毒風險更高。

酮酸中毒的症狀包括惡心、嘔吐、脫水、呼吸有水果味、發燒、意識模糊、低血壓、休克等。常發生於糖尿病 患血糖 控制不佳或自行減少胰島素用量時，體內胰島素量跟不上血糖上升，身體只能燃燒脂肪作為能量來源支持活動所需，若酮酸過多無法代謝，便易引起酮酸中毒；一般人減少特定食物攝取、大量飲酒、慢性肝臟疾病等，也有可能發生。

康宏銘說，健康減重應均衡飲食及運動，避免精製醣類，攝取適量的碳水化合物、充足水分；如要拉長飲食間隔，可從溫和的1212間隔飲食或168斷食開始。間歇性斷食或其他更嚴格的飲食方式，倘同時採行藥物減重，或是本身為糖尿病患者，應在充分醫療諮詢及監督下執行才安全。

康宏銘建議，每周至少5次、每次30分鐘以上運動，如慢跑、游泳等中強度有氧運動，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。維持體重有助身體健康，但要選擇適合的體重控制方式，特別是慢性病患者，要注意避免體重減輕卻引起其他副作用。