運動處方量身打造 減重效果更佳

要達到運動式的減肥成效，要由專業醫療人員規畫一套精準的專業運動處方。(Getty Images)

依據聯合報先前報導，台灣軍官兵中有上萬人的身體質量指數（BMI值）超過30，屬於病態性肥胖 。由於許多代謝性疾病如心血管疾病、腦血管疾病，都和病態性肥胖症息息相關，雖然相關單位已採取了許多中高階耗氧量的體適能運動策略，但如要達到運動式的減肥成效，仍然要規畫一套更精準的專業運動處方。

一般運動減重 的課程設計，主要是以消耗熱量為主軸，但許多人發現如果持續做同一種運動，一段時間後效果就會遞減，甚至體重還會回升。這是因為人體有負回饋生理機轉所產生的「運動抗耐性」的生理反應，而要克服此現象，就需要有專業的運動處方介入。

畢竟每個人肥胖的原因及肥胖的部位不盡相同，所以完整的運動處方，就要依據個人的肥胖成因設計量身訂做處方，包括須減重的部位、運動強度、個人的生理極限（避免運動猝死）、運動的頻率、多樣化的運動項目等。

廣義的運動處方，還包括了飲食熱量的處方，在一篇2011年發表於新英格蘭 期刊的研究報告顯示，適當的飲食熱量控制配方合倂運動的介入，比單獨的運動更具顯著的減重效果。如有些人喝了一杯半糖的珍珠奶茶後，會增加約600大卡的熱量，如換算運動熱量分解能力，以60公斤體重的人，可能要慢跑超過60分鐘才能完全消耗，因此想要單純僅靠運動而沒有飲食控制，其減重的「CP值」是很低的。

開立精準的運動處方，一定要具有醫療背景的專業人員，包括專業的營養師、醫師、職能治療師、或有醫療專業的運動教練，一方面要深入了解病態性肥胖者的病因，再依據其生活飲食作息的內容，訂出其個人專屬的運動處方，如此持之有恆，一定可以收到立竿見影的成效。