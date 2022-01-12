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168斷食遵守2原則 減重還能降血壓

記者沈能元／綜合報導
168間歇性斷食法，絕不能把三餐熱量灌到兩餐，且晚餐澱粉攝取要減半。 (Getty Images)
168間歇性斷食法，絕不能把三餐熱量灌到兩餐，且晚餐澱粉攝取要減半。 (Getty Images)

疫情期間工作繁重，台北榮總院長許惠恒不忘照顧個人健康。身為糖尿病專家，他為控制血壓，一年半來進行168間歇性斷食法，16小時不吃東西，讓胰臟多休息，降低分泌胰島素的機會，成功減重8至10公斤，也維持血壓穩定。

許惠恒血壓偏高，他了解多吃澱粉、含糖食物容易刺激胰島素分泌，長期下來，胰島素分泌過多，不僅促進脂肪囤積，也將使胰臟功能衰退，進而引發糖尿病；若能減少胰島素分泌，不僅可以控制血糖，也控制體重及血壓。他每天不吃早餐，直到中午12時才吃中餐，並於晚上8時前吃完晚餐。

「168間歇性斷食法，一定要遵守兩個小原則。」許惠恒說，第一是每日熱量攝取要減少，雖不是完全減少成只有兩餐，但絕不能把三餐熱量灌到兩餐，每天熱量是兩餐多一點即可。

其次，晚餐澱粉攝取要減半。如平時吃一碗飯，晚餐就改吃半碗，因晚餐離睡覺時間不遠，如果吃太多，澱粉食物的葡萄糖會轉為脂肪，長期下來還是會囤積，這樣對身體不好，但晚餐的蛋白質、脂肪還是照常吃。

許惠恒提醒，正在服用降血糖藥物患者不建議168斷食法，以防服藥後又不進食，引發低血糖；另有胃炎、胃潰瘍病史者，長時間不進食，病情也可能惡化，同樣不建議。

外界多討論吃水果到底應在飯前吃或飯後吃，哪一種比較健康。許惠恆說，有研究指出，飯前吃水果讓胃容量變小，且纖維質有飽足感，正餐會少吃一點，可以控制體重；但也有研究認為，飯前吃水果，血糖容易上升，且水果糖分會刺激胰島素分泌，增加脂肪囤積。因飯前吃水果的好處證據仍不足，他還是每天飯後吃兩份水果。

面對防疫壓力，許惠恒每天走一萬步，讓自己多思考，並隨時看醫學雜誌了解疫情變化，他還增加洗手次數和時間，以防病毒感染。今年春節假期，許惠恒會在家與家人團聚、休息，準備好春節後再出發。

台北榮民總醫院院長許惠恒提醒，正在服用降血糖藥物患者不建議168斷食法。（記者蘇...
台北榮民總醫院院長許惠恒提醒，正在服用降血糖藥物患者不建議168斷食法。（記者蘇健忠／攝影）

血壓 血糖 糖尿病

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