冬天容易發胖 醫師打破迷思：別再怪「代謝慢」

冬天吃火鍋等高熱量食物「抗寒」，容易讓肚子肥一圈。（本報資料照片）

許多人認為冬天天氣冷，會讓人新陳代謝變慢，容易發胖，台灣安南醫院副院長許秉毅指出，這是一般常見的迷思。根據美國研究顯示，人體的基礎代謝率並不會受季節影響，在冬天與夏天都一樣，所以冬天肚子肥一圈，千萬別再覺得是「天氣冷」了，主因在於自身沒管好嘴巴，或應酬多及運動不足所引起。

許秉毅說，民眾常會在冬天進補、吃火鍋、薑母鴨等高熱量食物「抗寒」，但卻有錯誤的飲食迷思，不僅讓腰圍失控，還會讓健康亮起紅燈。

冬令是否比夏令更需進補？許秉毅表示，臨床上「補」是針對「虛」而設的療法，不論春夏秋冬，只要出現「虛」情形都該補強，所以「冬令」其實不會比「夏令」更需進補。尤其對於營養充足甚至過剩的現代人來說，常見錯誤迷思是冬天就要常吃薑母鴨和當歸羊肉等高熱量食物進補，但反而因補進過多熱量脂肪導致肥胖 、胃食道逆流、急性膽囊炎問題，也讓高血脂、高血壓 、高血糖問題雪上加霜。

對於吃麻辣鍋可暖胃補身的說法，許秉毅則認為，麻辣鍋概念源自於中國四川，當地冬季天寒地凍，居民為禦寒和提振食欲，長期養成吃辣習慣，但吃了過多的刺激性食物，反而會上火及口乾舌燥、皮膚油膩、長痘痘，增加腸胃負擔，甚至誘發胃食道逆流。

許秉毅表示，曾有研究指酸菜鍋持續煮90分鐘，湯裡「亞硝酸鹽」會快速飆升近10倍而有致癌疑慮，其實，火鍋湯底是否含有高濃度亞硝酸鹽毒素與食材、烹煮時間有密切關係，有些葉菜本身可能含有「硝酸鹽」，經醃漬 後細菌會分解代謝硝酸鹽，產生「亞硝酸鹽」。酸菜鍋如果久煮後，水分會不斷蒸發導致湯底亞硝酸鹽的濃度愈來愈高，不過偶爾品嘗火鍋湯頭無礙，只要不喝太多，基本上對身體無害，要喝火鍋湯最好在放食材後的前30分鐘品嘗。