爸媽一起運動 孩子更快樂 3激素飆升「愉悅感增」

藝人巴鈺（左）和兒子恩典今年受邀董氏基金會公益代言，拍攝「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音。（圖：董氏基金會提供）

心情不好有何解方？董氏基金會2021年調查發現，國小學童中每10人有7人喜歡和父母一起運動，跟父母一起運動會讓自己感到快樂，甚至超過一半的學童表示，若有父母陪伴會讓自己更想運動。專家指出，運動時體內產生多巴胺、正腎上腺素及血清素等3種激素，將大幅提升愉悅感，若親子 一起運動，雙方皆能提升生理、心理正向發展。

針對親子共同運動頻率與情緒及親子互動關係的關聯性，董氏基金會與康健人壽2021年進行調查，以北市力行國小、古亭國小、信義國小及新北三重國小等四校，四到六年級共1139位學童為對象。調查發現，超過六成學童有固定運動習慣，僅兩成多平均每周運動三次以上，超過一半學童表示爸媽經常鼓勵自己運動。

而學童認為運動能改變自己的項目，前六名包括「改善健康狀況，增加抵抗力」、「增進與家人、朋友間的感情」、「精神更好、更有活力」、「增進與父母的互動」、「坐著的時間變少」、「調適情緒， 紓緩壓力」。進一步分析，每周運動天數越多，最近兩周感到「快樂／非常快樂」的比率越高；每次運動時間超過30分鐘者，最近兩周感到「快樂／非常快樂」的比率明顯高於運動時間不足30分鐘者。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，先前董氏基金會曾做過2次調查，若心情不好時是否會去運動，結果顯示有1成的孩子會去運動，且運動後心情變好的比例高達8成，這次調查則加入親子關係，也獲得相似的結果。

葉雅馨指出，運動後體內會產生多巴胺、正腎上腺素及血清素等三種激素，讓人感覺愉快。多巴胺又俗稱腦內啡，腦內啡就像戀愛時，身體產生愉悅感覺。正腎上腺素則會讓人更專注，有些孩子無法專心，運動後反而增加專注力。血清素類似抗憂鬱劑，可阻斷神經傳導物質，除去憂鬱感覺，讓人感覺更愉快。而另一項指標顯示，從小就開始養成運動習慣，成年後也有較高比例維持運動習慣。

不少父母忙工作，並不清楚孩子生活狀況，常會念孩子「幹嘛一直看手機」，就容易產生親子衝突。葉雅馨建議，若父母想更多與孩子互動，運動是很棒的媒介，不需過多正經八百的談話內容，只要專心運動，協助彼此拉筋、數秒等，就能有好的親子交流，且雙方體內都能分泌正向激素。

反之，孩子也可以邀約爸媽一起運動，父母起初可能會很勉強，硬從行事曆中撥時間，但跨出第一步後，身體一定會給你正向反饋。

董氏基金會去年起與康健人壽開始合作推動親子共同運動，今年因應新冠疫情 ，特別設計「親子共動 x 康健身 心」親子運動紓壓系列線上活動，並邀請藝人巴鈺和她的孩子恩典公益代言拍攝「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，展現親子運動紓壓、增進親子關係讓身心更健康。習情請洽董氏基金會官網，或上IG「Dailymental.tw」查詢。