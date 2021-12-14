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體重過重小心「糖胖症」找上門 逆轉方法看這

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
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40歲的林先生，第一次就診時自述罹患糖尿病，當時體重105kg，糖化血色素高達8.7%，同時還有高血壓及脂肪肝的問題，在門診接受減重諮詢和調整藥物處方後，三個月後體重降至92kg，糖化血色素降至6.3%，同時血壓跟脂肪肝的問題也改善了，而最近一次回診，體重降至84公斤，糖化血色素降至5.9%，停藥並叮囑定期回診追蹤血糖及體重。

肥胖及體重過重 易併發三高風險

台中榮總灣橋分院內科吳燕峻醫師指出，肥胖病患同時合併第2型糖尿病，稱為「糖胖症」。依據台灣國健署統計，2013年國民健康訪問調查，40歲以上之糖尿病友高達7成有BMI過重及肥胖的情形，且調查結果顯示，BMI有過重及肥胖之糖尿病友，沒有做任何體重控制竟也高達6成。

肥胖和13種癌症有關 減少體重5%即能有益處

吳燕峻醫師表示，研究發現，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍以上；發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍的風險。已有研究證實，肥胖和13種癌症也有密切關係。因此，肥胖對健康的危害不容小覷，且研究證實，當肥胖者減少5%以上的體重，就可以為健康帶來許多益處，高血壓、糖尿病等與肥胖相關疾病將可改善。

肥胖需控制 降低慢性病威脅

世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，需長期治療及控制。坊間常常會聽到各種減重法，吳燕峻醫師提醒，這些減重法不見得人人都適用，尤其是有三高等慢性疾病者，更需要在專業人員的建議制定減重計畫，如果有體重問題，可經由專業醫師討論諮詢，設定適合的減重計畫，共同落實健康生活，遠離肥胖及糖尿病帶來的威脅。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52185

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