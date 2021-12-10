冬天運動防護 15分鐘暖身不可少

暖身可透過身體下彎，以畫圓方式由下往上（圖）伸展，活動全身肌肉。（記者陶滸／攝影）

許多人在冬季容易因為天氣而全身懶洋洋，但若因為寒冷而減少運動，反而會造成身體血液循環差，不利健康。健身 教練提醒，冬季早晚溫差大，在運動前務必熱身至少15分鐘，啟動肌肉 活動。此外，不少熟齡有下背痛或肌力不足的狀況，透過正確的肌力訓練，可望改善長久困擾的痠痛不適。

彎身畫圓 伸展全身肌肉

冬季因早晚、室內外溫差大，常誘發心血管疾病，熟齡該如何做好冬季保健呢？台灣「健身工廠」教育 訓練部副理黃智新表示，運動前或早上起床時，身體肌肉較冷，可以透過簡單的暖身操，來喚醒肌肉活動力，減少受傷機會。

暖身的重點在於全身肌肉的伸展，黃智新示範，以身體下彎用畫圓的方式由下往上伸展，包括背肌、腹肌、胸大肌和腳底等，多個部位都能一次活動到，達到全身性的暖身。

暖身可透過身體下彎，以畫圓方式由下（圖）往上伸展，活動全身肌肉。（記者陶滸／攝影） 暖身可透過身體下彎，以畫圓方式由下往上伸展，活動全身肌肉（圖）。（記者陶滸／攝影）

訓練核心 熟齡告別背痛

談到運動，黃智新透露，熟齡維持規律運動、鍛鍊肌力，不僅有助於提升體態，更可以透過增加核心力量和穩定度，改善身體疼痛問題。他分享，有一位50、60歲的男性學員因為腰背長期疼痛而想嘗試運動來改善。

觀察發現，這位學員的核心力量不足、姿勢不良，使頸柱前傾、駝背嚴重，也有腰痛、下背痛的長期困擾。因此，透過循序漸進的安排，利用徒手運動、固定器材訓練，讓核心更有力量，在1年的固定鍛鍊後，下背痛的狀況已不再復發。在解決身體的不適後，更有信心鍛鍊肌肉線條，讓身材更健美。

2個動作 提升平衡穩定

黃智新建議，熟齡要加強核心跟下肢力量的訓練，包括下背部、腹部核心、臀腿等，增加身體的平衡、協調性和穩定度。第一個動作推薦「分腿蹲」，首先採取高跪姿，前、後腳皆呈90度，腳尖踩在地面、腳跟朝向天花板，挺胸、收肚子，身體直上、直下，膝蓋不往前推。這個動作能緊實臀部和雙腿、鍛鍊下背肌肉，改善平衡感。

第二個動作，推薦健身房常見的「機械捲腹」，透過器材輔助，訓練手臂、腹部、背部等，這動作可以養成腹肌、穩定骨盆。因為若是腹肌無力，易使下背部壓力過大、骨盆前傾等狀況，是許多人容易忽略的小地方，平時可透過器材加強訓練。

分腿蹲（圖）能緊實臀部和雙腿、鍛鍊下背肌肉，改善平衡。（記者陶滸／攝影）