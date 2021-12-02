用「瘦瘦筆」減重 10件事須知

瘦瘦筆成分為降血糖藥物，被發現有減重效果，讓不少民眾趨之若鶩，但民眾若逕自使用恐會出現低血糖、嘔吐、頭暈等副作用。（記者陳雨鑫／攝影）

不少藝人、網紅看準減重 商機，大力推薦施打「瘦瘦筆」，稱可抑制食欲，不必刻意斷食也能達到減重效果。

醫師指出，瘦瘦筆成分是一種降血糖 成分「腸泌素」，高劑量使用確實具抑制食欲效果，但未經醫師處方使用，恐導致嚴重副作用威脅性命。本文整理十大QA，幫助讀者快速搞懂瘦瘦筆。

Q1：瘦瘦筆是糖尿病 藥物，為什麼可以減肥？

A：瘦瘦筆的主成分為「利拉魯肽」，是GLP-1類似物，即腸泌素的一種。人類進食後，血糖開始上升，腸道此時會分泌腸泌素，促使胰島素作用，幫助血中葡萄糖進入到肌肉或是肝臟中，儲存成能量，同時會抑制升糖素分泌，告訴肝臟可以減少製造葡萄糖，而腸泌素也會降低胃排空速度，抑制食欲，使血糖上升速度減緩。

利拉魯肽主要使用在第二型糖尿病的患者身上，抑制患者血糖上升。有研究發現，提高使用利拉魯肽劑量的糖友，會抑制糖友食欲，出現體重減輕現象，轉而研究利拉魯肽是否有協助減重的可能性，最後被證實有效。

Q2：瘦瘦筆會有什麼副作用？

A：常見副作用多為腸胃不良反應，如惡心、想吐、腹瀉等。

Q3：打完一個療程的瘦瘦筆，停用後會復胖嗎？

A：會。世界上沒有一種方式或是藥物，可以幫助人類「不復胖」，需控制飲食與維持運動習慣，才能長期維持體態。

Q4：我的瘦瘦筆用不完可不可以給朋友打？

A：不行。瘦瘦筆需醫師評估後開立處方，依瘦瘦筆仿單建議，BMI值需超過30，或是BMI值27有合併其他慢性疾病才建議使用。

Q5：我可以直接拿糖尿病患者的腸泌素當瘦瘦筆打嗎？

A：不行。糖尿病患者使用的腸泌素，與瘦瘦筆的劑量不同，如果使用劑量錯誤或是隨意使用，恐導致腸胃道過度反應，出現惡心嘔吐症狀，嚴重者會吐到胃出血，其餘還包含急性胰臟炎、膽囊炎等。

Q6：瘦瘦筆施打部位在腰部，腰部曲線會變瘦嗎？

A：不會。瘦瘦筆是作用在腸胃道，並不是注射處的腰部脂肪。

Q7：所有人都可以使用瘦瘦筆嗎？

A：不是。有甲狀腺髓質癌病史或家族病史、甲狀腺功能低下、肝腎功能不全、發炎性腸道疾病、75歲以上高齡者或18歲以下者、懷孕婦女、備孕婦女或是正在哺餵母乳婦女等，不建議使用。

Q8：有人瘦瘦筆只要一周打一次，為什麼我得天天打一針？

A：台灣衛福部食藥署通過使用於減重的瘦瘦筆，一個療程為12周，每天施打一次，從低劑量0.6毫克施打，每15天依序調高劑量，分別為1.2毫克、2.4毫克，最後為3.0毫克。

如果是一周打一次瘦瘦筆，可能是醫療院所違法將給糖尿病患者的腸泌素，當作減重用的腸泌素，給予民眾使用。

Q9：使用瘦瘦筆大約多久會有效果？

A：三個月。瘦瘦筆的療程為12周，療程結束，體重約減少5％，如果體重沒有比原先的體重減少5％，表示無顯著效果，應改採其他方式減重。

Q10：打瘦瘦筆的期間，是不是什麼都不用做就會瘦？

A：瘦瘦筆能抑制食欲，攝食的總熱量下降，體重會逐漸減輕。仍建議體重下降的過程中，維持有氧與無氧運動，讓身體更加健康。