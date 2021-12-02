什麼方法都試 減肥也會成癮

減重要生活化，適當運動及熱量控制才能成功減重。（Getty Images）

全球肥胖 的比率高居不下，許多人在減肥的過程中，常面臨體重減到一定程度後，發生「停滯」的困擾，甚至還會「復胖」，於是又換另一種減肥方法，持續在減肥中輪迴，恐出現「減肥成癮症候群」。

依據台灣近五年減肥門診500多位初診病人問診紀錄，發現約60%的人 嘗試過三次以上不同的減重 方式，其中30%的人嘗試了五次以上。患者常抱怨全年都在嘗試不同的減肥方法，但每次減重不久因看不到成效就換另一種減肥法，一再碰到同樣問題，但只要停幾天沒「減肥」，體重馬上飆升。這類病患採用的減重模式，就是典型的「減肥成癮症候群」。

避免減肥成癮症候群，四大建議如下：

1.找出肥胖真正成因，目前合規的減重處方，有其專一適應症。例如針對吃比較多油脂食物有排油作用；流行的「減肥針」則針對大胃口型暴食症者，其作用機轉是藉著「升糖激素類似胜太類似物」（GLP—1 agonist）作用延長胃排空時間，並能降低飢餓中樞作用，達到抑制食欲效果。但若是新陳代謝率下降引起的肥胖，就要針對如何提升新陳代謝率方向著手，才能有效控制體重。

2.荷爾蒙引起的肥胖症，如多發性卵巢囊腫，必須先治療其荷爾蒙失調的病症，才能有效處理肥胖問題。

3.臨床上較棘手的病變，若屬腦下垂體瘤引起暴食症而體重驟增，常會併發視野的缺損，必須進一步做腦神經系列檢查，才能找出肥胖的成因。

4.過度且錯誤的減肥方法，常會引起生理上負回饋的「生理性胰島素抗耐性症候群」。許多成癮性減重的病人，都是採取極低熱量飲食療法，常見生酮飲食療法，就是攝取碳水化合物量較一般飲食低，可暫時讓胰島素濃度下降，體內脂質酶被活化，使脂肪分解及酮體增加供給肌肉組織，作為生理需求的能量；但也易出現生理性胰島素阻抗反應，讓熱量不再被消耗掉，造成減重出現停滯。所以不要盲目嘗試新的減重模式，以防止生理抗耐性的發生。

肥胖屬於醫療問題，也是生活習慣問題，減重成功的秘訣「要生活化」，適當的運動處方及熱量的控制，仍是減重成功的王道。(本文作者為台灣肥胖症衛教防治學會常務理事、專科醫師)