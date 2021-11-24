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錯誤減醣飲食 小心疲勞又變胖

邱宜君
選擇正餐應掌握蛋白質和主食的攝取量，如果為了減醣而不吃白飯，其實也損失了攝取蛋白質的好機會。 (Getty Images)
選擇正餐應掌握蛋白質和主食的攝取量，如果為了減醣而不吃白飯，其實也損失了攝取蛋白質的好機會。 (Getty Images)

阿勇白天不吃澱粉，只吃燕麥、肉和菜，只有跟女友吃晚餐才吃澱粉，希望不運動就能維持身材，但沒想到白天餓過頭，對晚餐太期待、吃太多，反而胖一大圈。

大宇每周運動六天，想讓身型線條更明顯，嚴格減醣，每天只吃一小份飯或麵，一、兩周之後，他感覺很疲勞又睡不好，愈來愈不想動，但仍強迫自己維持訓練，運動表現卻開始下滑。

很多人認為不吃澱粉就能減肥、健身，就像阿勇和大宇一樣，卻往往事與願違。營養師王為國指出，不當的減醣飲食會對身心健康產生負面影響，其實，只要掌握三個簡單的飲食原則，就不怕攝取澱粉，可以幫助身體與食物回到和諧關係。

王為國表示，身體需要從食物獲得能量才能運作，我們從飲食攝取醣類、脂質、蛋白質等三大營養素，其中澱粉、糖等醣類因為結構簡單，產能快速，是身體最方便利用的營養素。一般建議攝取醣類熱量占總熱量五至六成，蛋白質占一成五到兩成，脂肪占兩成五到三成五，以維持身體正常生理機能。

不少人以為把攝取醣類比率拉低，會精神好、變瘦。王為國分析，這些效果並不是來自於減醣，而是因為主食類體積減少，胃部血流量不那麼高，飯後就比較不想睡；主食減少也讓熱量降低，自然會變瘦。

「飲食應該要成為健康的支持，而不是限制。」王為國說，若採用錯誤的減醣飲食方式，就可能瘦身、健身不成，反而傷身。

健康飲食掌握三原則

1.肚子餓就要吃正餐

三餐進食的時間，大約掌握在飢餓感只有二到三分的時候，不要餓過頭或是太晚吃，否則可能因為補償心理而大吃。正餐分量要吃到七、八分飽，餐間才不會吃進熱量密度更高的零食。

2.外食選對不用怕

選擇外食正餐，應掌握蛋白質和主食的攝取量。豆、魚、肉、蛋等蛋白質，攝取約一個手掌心厚度和大小；飯、麵條、吐司等主食分量，應是蛋白質的兩倍大，特別是白飯有優質蛋白質，如果為了減醣而不吃白飯，其實也損失了攝取蛋白質的好機會。

3.從原本的飲食調整

每個人飲食習慣不同，如果硬要仿照別人的菜單吃，執行起來常會很挫折，也很難持之以恆。建議從自己原本的飲食習慣調整，嘗試過程放輕鬆，勿太追求完美，慢慢就能找到輕鬆融入生活的健康飲食法。

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