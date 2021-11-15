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從「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」 他3個月瘦了22公斤

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

54歲的周先生，身高174公分的他原本體重97.6公斤，有脂肪肝炎和高血壓，醫師希望他減重，而他平常就有慢跑的習慣，卻一直無法減輕體重，看到台灣彰化醫院健康生活養成班的成效，抱著嘗試的心態參加，沒想到1個月4次的課程，照著飲食原則，1個月就約減了10公斤，後續自己仍維持著已經養成的飲食習慣，3個月共減了22公斤，回醫院體檢，脂肪肝炎和高血壓都回到正常，降血壓藥也停了。

代謝變慢減重 改變飲食習慣是關鍵

親友都問他上了年紀怎麼減重？代謝變慢根本就減不了重？對於這些問題，他說，總而言之就是一句話「改變飲食習慣」，在過去，看到家裡的剩菜他總是把它吃完，有零食快過期了也是他吃，因為他們這一代的人比較節儉，不想浪費食物；上了課之後，他做了改變，菜不買多，吃多少煮多少，不再讓剩菜產生，也從重口味飲食改成清淡飲食。

早餐必須吃得飽 吃菜配飯為不二法門

周先生說，他從課程中學到健康的飲食方式，譬如說1周至少1天蔬食，每餐吃的順序是蛋白質、蔬菜、優質澱粉類，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，以營養健康取代吃飽為原則。

他指出，這3個月他其實沒有節食過，早餐吃得最豐富，每餐都有蔬菜和雞胸肉、水煮蛋等6樣；午餐在外不方便煮，他於是選了一家清淡的便當店，並以青菜為主，也以地瓜取代米飯；晚餐則儘量早一點吃完，份量比中餐再少一點，也就是說，每天3餐的份量是遞減的。

參加減重社群 減重兼顧健康

彰化醫院個管師洪雅琳指出，學員每天3餐吃的東西都要LINE到群組上，相互監督、約束、鼓勵，並有醫師、心理師、個管師即時回饋，以減重有伴不孤單的方式，支持減重者建立正確生活習慣。

【延伸閱讀】

擊潰脂肪聯盟！中醫如何利用食物戰勝減重停滯期？

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51891

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