鍛鍊深層肌肉 2款伸展操 減輕腳踝痛

(資料來源：強肌伸展解痛聖經)

某天身材高大、看似健康的十多歲跆拳道 明日之星前來看診。

「每次抬腳踢腿或是出力時都會痛得很厲害，連腳都沒辦法落地，走路總是一跛一跛的。假如動手術，好像會對成為國家代表這件事帶來阻礙，不知道該如何治療才好。」他說。

「訓練期間腳踝有受傷過嗎？」一問之下，果然得到預料之中的回覆。「訓練期間不時會扭傷腳踝，但是暫時治療後就得再次投入訓練，沒辦法每次都接受完善的治療。」

多次扭傷 導致不穩定性

問題在於腳踝的不穩定性（Unstability）。身為運動選手，訓練期間腳踝曾經多次嚴重扭傷過，卻來不及好好復元，進而導致關節發炎。診斷過後，通常會接受體外震波治療或使韌帶增強的增生注射療法以減輕疼痛，但是卻治標不治本。一旦又受到物理性刺激或扭傷腳踝，疼痛感就會惡化。

「只要治療發炎就會改善，但是腳踝不穩定性卻需要充裕的治療時間，那段期間不能使用腳踝。」我如此說明。

「可是每間隔一段時間就有比賽，短則幾週、長則一兩個月，訓練沒辦法缺席。若想成為國家代表，必須經過幾次的淘汰賽，藉此累積實力。」他無奈地說。看著滿臉愁容的他，我感到既惋惜又焦心。如果不放棄比賽，就算接受治療也會再度惡化。

鍛鍊紅肌 幫助增肌耐力

人體是由白肌和紅肌所構成的，如果用魚來形容，可分為白肉魚和紅肉魚，兩種肌肉 的功用截然不同。構成短跑田徑選手或健美選手身體的肌肉大部分屬於白肌（White Muscle，快肌），相反地，芭蕾 舞者的纖細身體則是紅肌（Red Muscle，慢肌）較為發達。觀察長期做皮拉提斯的人和芭蕾舞者會發現，他們身材修長卻力道十足。如果想要擁有纖細卻強而有力的身材，就得擁有發達的紅肌。

(資料來源：強肌伸展解痛聖經)

可是，我們通常是藉由刺激紅肌的運動來抑制疼痛，也就是深層肌肉，可提高長時間維持某一姿勢的耐力。反之，透過有氧運動來發揮瞬間爆發力是白肌的功用。

我建議跆拳道明日之星鍛鍊深層肌肉以減輕疼痛，他聽完後點點頭。為了長遠的目標，他決定好好休息，放棄比賽。為了治療腳踝不穩定性的問題，我建議他做能鍛鍊紅肌（慢肌）的運動，即使用彈力帶，進行左右慢慢增加力道以抵抗彈力的動作。

完成運動治療後，他容光煥發地來見我。「我找回因腳踝疼痛問題而頓失的自信，成為國家代表選手後，我一定會再回來見您。」他開心地對我說。

Doctor's talk

芭蕾舞者和健美選手，鍛鍊的肌肉也不同

A和B同樣運動三年，A擁有芭蕾舞者的身材，B則練就出健美選手的體格，是什麼打造出不一樣的他們呢？皮拉提斯或芭蕾能打造出纖細又富有彈力的身材；重量訓練能打造出肌肉凹凸有致的身材，原因在於兩者分別擁有發達的紅肌（慢肌）和白肌（快肌）。慢肌是培養耐力，鍛鍊慢肌的運動說難不難，說簡單也不簡單，必須每天持之以恆地進行。只要每天看20∼30分鐘的電視時，同步進行鍛鍊深層肌肉的運動，兩三個月後，一定會感覺到自己的身體不一樣了。(本文摘自《強肌伸展解痛聖經）

購書資訊：

聯經出版：https://www.linkingbooks.com.tw

世界書局購書：www.wjbookny.com

郵購專線：718-746-8889ext6263