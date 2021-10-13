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清水斷食減重 別忘運動 5族群不要亂試

陳雨鑫
資料來源：北醫附醫營養室主任蘇秀悅 製表：陳雨鑫
資料來源：北醫附醫營養室主任蘇秀悅 製表：陳雨鑫

台灣藝人瘦子7天斷食，只喝水，短時間瘦了5公斤，不少民眾想要跟進。台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，以減重為目的斷食，考驗決心與耐力，不建議年長者、孕婦或哺餵母乳婦女、糖尿病、肝硬化患者、慢性腎臟病患者等族群嘗試。

清水斷食難度很高

近年流行間歇性斷食，如「168飲食」，一天8小時進食、16小時斷食；「1212輕斷食」，一天進食12小時、12小時斷食；「5：2飲食法」，5天正常飲食、2天嚴格控管飲食等，以達到鏟肉效果。「清水斷食法」連續3天、5天或7天，只喝水，完全不進食。

間歇性斷食與清水斷食法都是減重，蘇秀悅表示，前者縮短飲食時間，控管總熱量；後者則短時間不攝取熱量，直接燃燒體內熱量，達到減重效果，更需毅力，難度也較高。

不建議時間太長

蘇秀悅指出，清水斷食法改變人體代謝方式，能量來源不再是食物，身體第一天會先消耗肝臟中肝醣，通常一天內就消耗完畢；第二天開始找尋其他能量來源，產生糖質新生作用，通常將肌肉中的蛋白質轉換為葡萄糖，當作能量來源；第三天大量燃燒體內脂肪。

如果希望斷食法加速燃燒脂肪，蘇秀悅建議，第一及第二天可以做40分鐘左右的有氧運動，達到提前燃脂的效果。其實，斷食通常不建議「時間太長」，國外確實有許多研究指出，短時間斷食對於身體可以達到減重的效果，但幾乎沒有斷食超過7天以上的研究，若要採取清水斷食法，建議最多可以3天為主。

避免報復性飲食

斷食到底好不好？很多人擔心斷食後報復性飲食，蘇秀悅認為，有能力斷食5天以上，對於減重一定有高度的決心，對熱量管理已有一定的概念，尤其「斷食後暴飲暴食，幾乎就會斷送斷食的成效」，相信斷食者不太會這樣做。

蘇秀悅說，如果斷食後暴飲暴食，體重忽重忽輕，對於身體是一大負擔，建議斷食失敗者，應尋求其他的減重方法，不要重複斷食後又暴食的減重。

間歇性斷食流行，縮短飲食時間或短時間內不攝取熱量，達到減重效果，但專家提醒，並非...
間歇性斷食流行，縮短飲食時間或短時間內不攝取熱量，達到減重效果，但專家提醒，並非人人適合。(本報資料照片)

減重 台灣 糖尿病

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