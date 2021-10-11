代謝差易變胖？ 快快增加肌肉、調整飲食

代謝不降卻依然發福，一大因素就是「吃得太多」。工作、家庭、壓力、疾病等等生活型態的改變都可能使我們每日攝取的熱量超過身體代謝的能量。(Getty Images)

國際權威《科學》期刊指出人體在20~60歲之間，燃燒的卡路里的代謝率不變，此研究發現推翻普遍大眾認為「進入中年代謝變差，瘦不下來」的印象。

彙整跨國6400人的大型研究，個體一生的新陳代謝可分為四個階段：

1. 出生滿月至滿1歲，代謝比一般成年人高50%。

2. 1歲至20歲之間，能量消耗逐漸降低。

3. 20~60歲之間，人體代謝效率持平，即便懷孕、更年期亦然。

4. 60歲開始，能量代謝隨著年紀穩定下降

代謝在成年後與年齡關係不大，也無關性別。杜克大學副教授龐策（Herman Pontzer）指出：「身形，尤其是淨體重（Lean Mass，扣除脂肪組織重量），是影響每天消耗的卡路里的最大因素。」許多人認為男性因為代謝率比女性高，更容易減重。其實研究顯示男性消耗更多能量是因為身形更大、體脂較低。「一旦控制脂肪量、肌肉 量的變因，男、女的代謝率相同。」

既然代謝率不降，但40歲了我怎麼還是變胖了？一大因素是肌肉量下降。

研究指出，每公斤的脂肪消耗4~10大卡熱量，而肌肉則是能消耗75~125大卡。現代人工作 多屬於久坐、活動量低，若無運動習慣，人體在30歲後肌肉量每年減少1%，肌肉流失的速度越快，熱量消耗變低，脂肪更容易堆積。台灣 知名健康聯合診所院長盧靜怡醫師表示：「肌肉是維持年輕體態的關鍵，增肌能夠強化燃脂效果，同時讓身形看起來更緊實。」

增肌容易 能維持更重要

面對生活忙碌、運動效率不彰的族群，醫界過去採用「肌動減脂」儀器，短時間高強度增加腹部、臀部肌肉。然而，若沒有持續維持肌力與肌肉量，先前的努力也有可能流失。

為滿足人們日常身體基礎保養，醫療機構引進英國新機種「核心美力」，運用專利HIFEM（高強度聚焦電磁）非侵入式技術，配備不同肌肉刺激組合，循序漸進達成高強度間歇訓練，作為日常體態保養，能夠更輕鬆打造高代謝體質。

「科學證實增加肌肉，以及肌肉保養非常重要，而肌動減脂與核心美力雙機的搭配可以滿足現代人期待省時又省力的體雕需求。」不過每個人的身體狀況、生活型態與改善目標皆不同，須諮詢國際認證醫師依個人身體狀況、生活飲食、改善目標客製化雙機療程，方能達成理想增肌減脂目標，維持肌緊年輕體態。

代謝不降卻依然發福，另一大因素就是「吃得太多」。工作、家庭、壓力、疾病等等生活型態的改變都可能使我們每日攝取的熱量超過身體代謝的能量。盧靜怡醫師強調：「除了增加運動量，飲食調整也有助於增肌減脂。檢視並控制日常飲食，以蔬果取代高精緻澱粉、零食，並攝取足夠的蛋白質。」

從源頭切斷熱量的攝取，筆型針劑藥物為台灣食藥署核準之體重管理藥物，注射後模擬人體自然產生之腸泌素，使大腦產生飽足感、抑制食欲，進而降低熱量攝取，達到管控血糖、體重的效果。

盧靜怡醫師提醒：「肥胖被世界衛生組織定義為慢性疾病，體重管理須由醫師看診評估、訂出專屬的治療計畫。腸泌素筆型針劑藥物屬於醫師處方藥品，必須按照醫囑劑量和時間施打。」民眾不應擅自購入使用，錯誤使用與來路不明藥品反而得不償失。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)