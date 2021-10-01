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長假吃喝變胖 及時「輕斷食」找回身材

蕭羽耘
大口吃燒烤把握「黃金周」瘦身，專家建議輕斷食，可迅速調整腸胃並回復體重。(本報資料照片)
大口吃燒烤把握「黃金周」瘦身，專家建議輕斷食，可迅速調整腸胃並回復體重。(本報資料照片)

許多人在長假期間大吃大喝，好幾天暴飲暴食下，體重也跟著上升。營養師建議，民眾把握「黃金周」，趁脂肪還沒有穩定時，可以嘗試「輕斷食」，迅速調整飲食，不挨餓體重也會自然降到放假前。

烤肉是高蛋白、高油脂食物，停留在消化道的時間比較久，若是吃太多、太快，恐導致不舒服的狀況，有些民眾反應會有腹瀉狀況。營養師李婉萍說，高油脂增加腸道負擔，也可能是肉品沒有烤熟、食物不新鮮惹禍，通常不會造成嚴重腹瀉。

多數人在大吃大喝的隔天，肚子會呈現微凸，且有說不出來的脹，一量體重發現變重了。「暴飲暴食，快肥也會快瘦。」李婉萍表示，吃過量造成的增重，只要把握「黃金周」，趁脂肪尚未穩定，可以重回往日身材。

李婉萍以自身的日常「輕斷食」為例，不挨餓也可以清腸道、顧身材。早餐部分，她說，不吃早餐是NG的習慣，傷胃又傷身，這時喝上一杯燕麥奶或杏仁奶，既可補充膳食纖維、負擔又低，而近年流行的水煮餐，可以作為中餐選擇。

晚餐應避免主食類，李婉萍說，自己會吃一大盤青菜，約兩個拳頭的分量，蛋白質攝取會有番茄炒蛋跟滷肉，配上清腸道的菇類；需要注意的是，由於近日吃太多高熱量月餅，這段時間必須暫停甜食，嚴格執行只吃三餐不吃零食，如果過於飢餓，可以吃水果止飢，並且大量喝水。

有效把肚子髒東西帶走，存在植物的植醇，能夠降動物、海鮮的膽固醇。李婉萍說，青菜、菇類與燕麥是排毒好選項。水果部分，當季的柚子清腸胃，她說，柚子的膳食纖維很多，一瓣才12卡，兩瓣的柚子相當於，裝滿一個量米杯高麗菜的纖維，想要解毒的話， 富含維生素C的奇異果、芭樂都是好選項。

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