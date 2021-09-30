烤肉吃多想減肥 168斷食 狂餓狂吃沒效

均衡飲食，每天早晚一杯牛奶。(Getty Images)

不少民眾喜歡相約烤肉，雖然吃得過癮，但可能攝取過多熱量。營養師提醒，烤肉應多選擇新鮮肉類、蔬菜 ，盡量減少加工食品，或是塗抹過多醬料，尤其糖尿病 患者應注意，避免醬料中高鹽、高油導致血糖飆升，有人吃多了想減肥，營養師建議，首要先回到「三正餐」進食，採取定時定量方式，不建議民眾用過度極端絕食法來減肥。

營養師建議：先回三正餐

台灣 新光醫院營養師許為捷表示，烤肉食材挑選建議多以新鮮蔬菜與肉，烤肉前亦可吃些小菜墊胃，像是涼拌青木瓜、小黃瓜等，爽口且富含纖維質，可減少吃烤肉油脂吸收。此外亦可增加青椒、洋蔥、杏鮑菇、金針菇等，減少貢丸、甜不辣、鑫鑫腸等加工食品，也避免吃過多醬料。

許為捷說，民眾吃燒烤多半會配飲品，酒類或汽水熱量高，建議用無糖飲料取代，若本身是糖尿病患者，要吃水果像是柚子，雖高纖也高糖，應適量攝取，像一般成年人可吃2至3份，等於最多4至6片柚子，並可以分時段吃，避免同一時間攝取讓血糖升高。

不少民眾想嘗試168間歇性斷食法減肥，一天內16小時禁食，食物集中在8小時內吃完。許為捷說，168斷食法有它的好處，可以讓身體認知、在固定時間穩定分泌胰島素，進食時間也要注意三大營養素比例。但有些人採取168斷食法，結果在8小時瘋狂飲食，造成短時間攝取過多熱量，導致胰島素分泌、不斷合成脂肪，反而無效。

亦有人認為要多多攝取蛋白質，其他卻不吃，許為捷分享，有一位70歲的糖尿病阿公，想要控制體重但腎功能不好，卻堅持天天吃6至7份蛋白質，包括雞胸肉、雞蛋、蒸蛋、豆腐、豆漿等，不吃白飯、水果，只吃少許蔬菜，結果導致肝腎功能代謝異常，增加負擔。她建議，蛋白質、醣類及脂肪缺一不可，建議民眾應均衡攝取，不應偏重其中一項。

每餐吃的蔬菜量要比水果多。(Getty Images)

均衡飲食 掌握6大項

1.每天早晚一杯奶：

在六大類食物中，乳品類是大家最容易忽視的一類，建議每天早晚各喝1杯牛奶（約240毫升），補充蛋白質和鈣質、維生素B2、蛋白質，可以幫助骨質健康。

2.每餐水果拳頭大：

每餐水果量以一個拳頭大為基準。選擇當季不同顏色的水果，能攝取到豐富的維生素C及膳食纖維。

3.菜比水果多一點：

每餐吃的蔬菜量要比自己的一個拳頭多一點。盡量避免勾芡、大火快炒的方式，攝取進過多的油份。攝取深色蔬菜好處多，例如綠花椰菜的維生素A比白花椰菜高，紅色番茄的茄素也比黃色番茄高，每餐蔬菜量的1/3可選深色。

4.飯跟蔬菜一樣多：

飯和蔬菜吃的份量差不多。除了白米飯外，可選擇未精緻的全穀雜糧類，像是五穀飯、地瓜、糙米、薏仁等等，增加更多的膳食纖維和其他營養素。

5.豆魚蛋肉一掌心：

每餐的蛋白質約要吃到自己的一個掌心大小。建議蛋白質的選擇以豆類為優先，接著是魚及海鮮類，最後是蛋和肉類。選擇蒸滷炒燙的方式料理。

6.堅果種子一茶匙：

每一餐的堅果種子類，約是一茶匙或是自己的一個拇指指節大小，且最好選擇無調味的堅果，例如:開心果、南瓜子等。堅果類所含的不飽和脂肪酸，對心臟健康很有幫助。(資料來源／台灣國健署、許為捷營養師)