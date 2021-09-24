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減重期又想吃甜 教你5招不發胖

黃妙雲
吃甜點需控制分量，才不會熱量超標而不自知。 (Getty Images)
吃甜點需控制分量，才不會熱量超標而不自知。 (Getty Images)

減重期最怕選錯吃錯東西，很多人以為吃小甜點滿足一下應該不會胖吧？其實，可能會愈吃愈多，一發不可收拾，血糖瞬間飆高，糖類易轉成體脂肪堆積，腰圍變粗，形成泡芙族的肥胖。台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里推薦5方法，讓你「吃甜點幸福不要肥！」

不敢吃澱粉 卻又想吃甜點

不少人愛吃甜點，小心愈吃愈胖。劉怡里指出，在減重營養門診裡，最常見的是每天不敢吃澱粉，其他食物又吃得少，當血糖低、壓力大時，就會瘋狂的想找精緻甜點來吃，血糖可快速補充，血糖一拉高，心情就愉快，壓力荷爾蒙分泌也降低，因此「吃甜點有幸福感」，但會造成愈減愈狂吃，愈減愈失敗。想吃甜點不發胖，建議可採5妙招。

1.用「小包裝」控制分量，才不會沒節制吃下一大包，熱量超標而不自知。建議可以吃一塊70%黑克力或2湯匙葵瓜子解解饞就好。

2.吃甜點時搭配「蛋白質」食物，例如小餅乾搭配豆漿、蛋糕搭配牛奶，讓胰島素不要短時間內飆太高，減少體脂肪堆積。

3.有時難免想吃甜點，建議可在「餐跟餐中間」吃，下一餐的飯量要少半碗。

4.壓力大時反而「晚餐要吃適量澱粉」，可降低壓力荷爾蒙分泌，增加體內快樂物質「血清素」的分泌，晚上就不會想吃甜點。

5.真的要減重成功，改換成「大體積、高纖、低熱量」食物，例如茭白筍、竹筍、杏鮑菇等，切成小塊，可以吃很多，膳食纖維可以增加飽足感，也會讓你減重成功。

血糖 減重 台灣

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