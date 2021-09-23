月餅吃多 體重直升 中醫師曝「養身瘦身」祕訣

（圖：健康醫療網提供）

疫情 期間待在家，很多人最大運動量就是走路距離從房間到洗手間，長久堅持養身瘦身完全歸零。若是不想要見到哈哈鏡中的自己，中醫師林朝慶建議均衡飲食並採用中醫療法，健康瘦身。

新冠肺炎疫情肆虐期間，許多公司改採居家上班，不僅得要抵抗家裡其他各種誘惑，如電視、電玩、發懶、甚至是小孩的干擾，還有最可怕的後遺症，不自覺的工作焦慮、隨時都在進食，甚至拿起手機就叫外送，導致身材不自覺的發胖；那恢復正常生活的同時，是不是只要少吃點或是斷食就可以快速恢復身材呢？

對此，中醫診所院長林朝慶醫師表示，暴食之後的瘦身減重 並不是只要吃的少就夠了，攝取熱量過低並不會增加減肥速度，極低熱量飲食（800大卡之內）會造成低血壓、怕冷、皮膚乾、便秘、情緒不穩等，不但容易造成復胖，更會造成復胖後再次減肥困難。

中醫學理認為，形成肥胖 的原因在於「不均衡的飲食及不良生活習慣」，防疫期間宅在家裡，可能擔心疫情導致焦慮暴飲暴食、家裡買一堆食物囤積，或是拿著手機就叫外賣，種種原因完全符合容易形成肥胖的主因。林朝慶醫師強調，健康的飲食觀念是營養均衡，飲食要適時適量；享用健康的美食是人生中少數的美好體驗，不需要為了減肥而剝奪它，但也不要被不健康的飲食習慣影響而暴飲暴食。

節慶狂歡過後要如何健康的快速瘦身呢？林朝慶醫師表示，中醫減重療法最大的好處就是不違背人性，採取自然的方式，搭配中醫調理及穴位埋線，自然而然降低食慾，增加飽足感，幫助減肥者減輕生理及心理負擔，運用調理身體的概念，在輕鬆的狀態下養成健康的飲食習慣。

林醫師進一步說明指出，中醫減肥療法就是為了幫助減肥者改善體質，進而擺脫上述不健康的習慣而建立；目的在於養身健康，減肥只是間接達到的效果，與坊間盛行的各種減肥法辛苦追求體重減少1、2公斤的目的大相逕庭。

中醫的穴位埋線減重是針灸減肥的延伸治療，結合傳統針灸及現代醫學工具，透過穴位埋線雕塑身形。一般針灸減重需每天治療，但透過穴位埋線，能以線代針、引起長效針灸感，達到健脾益氣、疏通經絡、溫中散寒、調和陰陽氣血的作用，穴位埋線讓身體容易肥胖的部位，例如：小肚子、大腿、手臂、後腰部、小腿等等，讓身形更加結實及健康美麗。

穴位埋線減肥常使用與脾胃經相關的穴道，例如足三里、三陰交、關元等，但因為每個人體質和想改善的肥胖位置不同，所以實際埋線穴位也不盡相同；通常埋線後，若生活作息很正常，經驗上一般人1個月約可減肥3到5公斤。

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