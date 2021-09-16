戰勝減重停滯期 中醫推薦陳皮茶、冬瓜湯

(取材自健康醫療網)

臨床上常常碰到減重 的患者，剛開始有瘦，過了一段時間就開始停滯不前，開始對減重失去信心，中醫師康涵菁表示，通常都會鼓勵他們這是正常的。其實正確的減肥過程，最好也是以階梯式的方式來呈現，而不是呈直線下降，建議每週減重以不超過0.5至1公斤為宜，這樣的減重方式才是健康並有效的方式。

減重需按部就班 迅速減重易復胖

減重必須循序漸進的進行，由飲食及運動著手，遇到停滯期，不要灰心，讓身體逐漸適應，同時增加運動量，提升基礎代謝率，讓身體跨越停滯期踏入下一個減重的階段。康涵菁醫師提到，肥胖 是日積月累而形成的，因此減肥也絕非一蹴可成，必須按部就班一個一個階段來完成，迅速的減重大多是以脫水的方式所營造出來的假像，不僅容易復胖，更會造成生理代謝失常的情形進而損害身體健康，並且使得下一次的減重進行更加困難。

停滯期為身體適應期 重新審視、調整計畫

減重過的人一定都有經歷過停滯期，可長可短，因人而異，但總是讓人感到沮喪，更有許多人在停滯期的時候放棄減重。康涵菁醫師表示其實這相當的可惜，停滯期不代表體重的下限，不代表再也減不下去，而是身體在適應新的體重，一定要等到身體適應新的體重，才能夠繼續往下減，也因為有了這段的適應期，將來復胖的機會，才會比較小，如果體重是一直線下降的，降的越快，反彈的也越快。

一味的節食造成身體的不適，減重註定失敗，康涵菁醫師提醒，減重最好的方法，是多管齊下，而不是靠單一方法減重，都會造成身體負擔過大。另外在停滯期這段時間，更應該回頭想想，是不是哪個環節做的還不夠，造成體重的減輕變慢了，是新陳代謝變慢呢？還是飲食，運動的方式還需要再調整，這時候，絕對不是自怨自艾，或者放棄，所謂的階梯式減重法就是正視停滯期的存在，一步一步的減輕體重，一關一關的突破停滯期的限制，自然的達到最理想的體重。

要縮短減重停滯期，首先控制飲食，晚餐吃得少，必須適當控制主糧食和糖類、脂肪類，如花生、核桃、芝麻及各種油炸類食物。另外含澱粉過多或過甜食物，如馬鈴薯、藕粉、果醬、糖果等也是要盡量避免。

減肥重要機能在於脾 中醫調整體質效果好

肥胖症一般都認為只是人體內積存過多脂肪或水的緣故，投以清脂利水之方法，認為就可以達到減肥的效果，可是這樣只能治標無法治本，脾主肌肉，肥胖症大多數屬於脾氣虛弱，真氣不足，痰濕內停所引起，因此最重要的機能在於脾。脾臟功能正常，能消化飲食，運輸食物精華到全身，以供五臟六腑、四肢及全身的營養，若真氣不足，不能正常運輸食物精華到全身，不能將體內多餘脂肪排出，造成脂肪及痰濕瘀積於肌膚之中，而成肥胖症，因此中醫以燥濕化痰，消食理氣的方法改善體質，治療效果相當好。

陳皮理氣健脾 燥濕化痰 脾虛者宜喝陳皮茶

化痰中醫常常使用陳皮理氣健脾，燥濕化痰，所以陳皮茶可以在減重停滯期做搭配飲用，陳皮茶可以濕阻中焦，緩解脘腹痞脹，可以用於治療便溏泄瀉。陳皮茶可以治療痰多和咳嗽。脾虛的人喝陳皮茶有調理作用，可以治療消化不良和脹氣，陳皮茶大部分人都能食用，但是體弱氣虛的人，或者是身體內熱嚴重的人，抑或是有乾咳無痰、吐血症狀的人均不宜食，另外若身體極易出汗者，也儘量少用或不用。

陳皮茶的做法

材料：陳皮（10克）、茶葉。

做法：將陳皮洗凈，撕成小塊，和茶葉一起放入茶杯中，用開水沖入，蓋上杯蓋燜10分鐘左右，然後去渣，稍涼後就可以喝了。

一杯溫水，活化內臟、促循環代謝

另外就是冬瓜，冬瓜有很好利水消腫的功效，常常可以搭配山楂、荷葉作為消積減脂的湯品

山楂冬瓜湯

材料：冬瓜300克，乾香菇50 克，山楂10克，荷葉1/2張，水適量

作法：

1 冬瓜去皮，切塊；香菇泡發，去蒂。

2 湯鍋加水，放入山楂、荷葉，以大火煮滾，轉小火續煮10分鐘，濾汁備用。

3 將冬瓜、香菇與藥汁放入陶鍋中燉煮至冬瓜熟透，加鹽調味即可。

冬瓜能清熱利水，荷葉與香菇可調節血壓和血脂，同時還能提升免疫力 ，溫熱的湯可以提升基礎代謝率，燃燒脂肪的效率更佳。

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資料來源：健康醫療網

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