戴口罩戶外運動 小心熱傷害 避開地雷時段

「戶外戴口罩運動」5大要點，除了注意個人症狀之外，要記得避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間。(Getty Images)

疫情 期間，喜愛戶外運動的民眾，總希望可以踏出家門到戶外活動筋骨，但為防萬一，外出仍戴口罩 ，衛福部國健署提出「戶外戴口罩運動」5大要點，除了注意個人症狀外，出門最好避開上午10點到下午4點太陽直曬時間。

台灣 國健署署長吳昭軍表示，新冠病毒屬於可經由人與人接觸、飛沬、環境等媒介傳播的疾病，戴口罩可以減少運動時，病毒的飛沫與可能的氣溶膠傳播風險，但也提醒民眾，戶外配戴口罩運動要注意5個重點。

一、選擇透氣口罩：

夏天在高溫潮濕的環境下運動，臉部水蒸氣與汗水會使口罩防護的時間縮短、口罩與臉部密合度變差，建議選擇透氣材料製成的口罩，出門前多帶一個口罩備用，若口罩濕掉需適時更換。

二、調整運動強度：

建議以低強度活動開始或比平常更低的強度進行運動，再視個人體能狀況逐漸增加活動的類型、強度及次數，避免超出個人的負荷。

三、注意個人症狀：

若出現暈眩、頭暈和呼吸急促症狀，應停止運動，若症狀持續未消失，應休息並到合適的地方取下口罩。

四、評估身體狀況：

若有肺部相關疾病，應事先諮詢專業醫師的運動建議。

五、注意避免熱傷害：

運動時要選擇透氣排汗衣物，避開上午10點到下午4點間太陽直曬時間運動，每小時補充2至4杯水（1杯240㏄）。

台灣老人急重症醫學會理事長葉宏一說，各個年齡層的民眾，戴口罩運動都必須要量力而為，若出現喘的狀況，一定要找合適場所脫下口罩，保持呼吸順暢。年長者在疫情間出門運動，盡量以拉筋骨、有氧為主，最好結伴而行，若身體突然不適，可以立即獲得幫助。