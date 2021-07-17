減肥筆、抽脂…4招醫美 搶救失控體重

醫師指出，針對局部脂肪性鬆弛問題可選用非侵入音波拉提或雙下巴治療藥物（俗稱消脂針）進行精準處理。(Getty Images)

據美國 NCBI調查發現，有22％成年人自覺在COVID-19大流行期間胖了5–10磅，體重失控儼然成為另類防疫災情。

台灣 佳思優整形醫美集團郭聿書醫師指出，針對輕度局部脂肪性鬆弛問題，疫情結束後可以選用非侵入式的第三代海芙音波拉提，以4.5mm、6.0mm、9.0mm探頭將高強度聚焦式超音波作用於皮下組織進行全層緊緻，除了可改善肌膚的緊實度外，亦能促進膠原蛋白收縮及增生，針對嘴邊肉、蝴蝶袖、產後腹部鬆弛、肥厚雙下巴等曲線雕塑效果都廣受好評。

郭聿書醫師補充，若能接受恢復期有暫時性發炎腫脹現象，通過美國FDA與台灣衛福部核准的雙下巴治療藥物（俗稱消脂針），在注射至皮下脂肪層後，能對脂肪細胞進行精準的物理性破壞，進而促使脂肪細胞溶解代謝，對於中度至重度脂肪堆積或肥厚外觀，在一個完整療程後便可看見顯著消脂成效。

「如果肥胖原因為容易嘴饞以致攝取過多熱量者，台灣衛福部於近期核准能幫助抑制食慾的GLP-1 類似物藥物（俗稱減肥筆），將會是減肥路上的一大助力！」佳思優整形醫美集團李博文醫師進一步指出，人體的壓力荷爾蒙會因精神壓力提高而影響分泌，其中一項結果就是導致食慾暴增，這也是許多人面對疫情產生「壓力胖」的主因，若不想靠吃藥減重 ，也不考慮動手術抽脂者，經專業醫師完整評估後，便可以用GLP-1 類似物藥物進行居家減重管理，臨床效果顯示逾6成肥胖患者體重可下降 ≥5%，搭配飲食習慣調整更能加速減重效率。

佳思優整形醫美集團專精抽脂的李兆翔醫師最後說明，想大範圍減少脂肪單位量的患者，利用二代威塑抽脂手術體雕效果立竿見影，且就算後續體重增加，抽脂部位幾乎也不會受到明顯影響；由於皮下脂肪細胞在成年後單位數是固定的，體積僅會隨著病患胖瘦而變大或縮小，二代威塑抽脂不但可達到巨量抽脂之目的，由於是以36,000赫茲超音波高速震盪乳糜化脂肪再抽出，因此手術過程無撕裂作用，不僅能有效降低周邊非脂肪細胞的神經、血管、筋膜及結締組織損傷，術後恢復更快、出血更低、瘀青更少，還能同步雕刻出視覺健美的腹肌及馬甲線，因而受到許多對身材曲線極致要求完美的族群歡迎。

李兆翔醫師最後總結，即使身高體重甚至體脂率相同，但每個人的脂肪量分布仍各有差異，若有減重塑身等需求，不論是第三代海芙音波拉提或是威塑抽脂，建議應與專業醫師進行門診諮詢，或是線上視訊門診方式，在接受治療的同時搭配進行飲食控制、運動健身等規劃，並保有充足睡眠與抗壓應對機制，方可使減脂成果維持得更加理想。

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