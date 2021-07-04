用彩色「肌貼」放鬆肌肉 4注意事項避免傷害

（圖：健康醫療網提供）

運動場上看到選手身上貼了色彩繽紛的貼布，有著各種顏色，各種造型，其實這些貼布是「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」。

使用肌內效貼布 減少腫脹疼痛

貼布有些人稱為「肌貼」，但實際上真正的名稱叫做「肌內效貼布」，其利用貼布本身具備的伸縮彈性及貼布背面的紋路，沿著肌肉 方向黏貼，為肌肉結構提供支撐，並利用拉伸貼布時貼布所產生的回彈力，在肌肉上來協助肌肉用力或放鬆。

當貼布回彈的方向與肌肉收縮的方向相同時，就可以幫助用力；反之，當貼布回彈方向與肌肉收縮方向相反時，則可以幫助肌肉放鬆。

貼布要有效 注意4使用事項

但使用肌內效貼布前應先了解肌理構造，或需要由專人指導及協助，在貼時必須針對需求及部位來搭配不同的長度、拉力、貼法及姿勢擺位，若沒有正確使用反而會對肌肉造成傷害；使用中如有任何不適，請先暫停使用。

使用該產品的注意事項，包括：1.使用貼布前，請先清潔肌膚表面。2.若肌膚上有傷口，請避免直接貼於該部位。3.貼布可以碰水，若洗澡後可用毛巾壓乾或用吹風機冷風吹乾。4.裁剪時可將貼布四角修圓弧，以減少捲起情況。

皮膚過敏 仍須避免

肌貼本身並不含藥性，只要皮膚不會對黏膠過敏的人都可以使用，但伴隨著時間過去，貼布的黏性與彈性會逐漸遞減，若是貼布彈性不佳，固定的效果就會不好，正常大約2天時間，或貼布因脫膠而掀起時，使用者就可以主動撕掉。

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資料來源：健康醫療網

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