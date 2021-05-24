努力戒菸卻愈戒愈胖？原來是「它」惹禍

戒菸會發胖，主要是因為尼古丁讓人精神亢奮，代謝率高，一旦戒菸，基礎代謝率降低，就容易發胖。（本報資料照片）

55歲李先生在健檢時發現其心臟冠狀動脈中度阻塞，醫師希望他戒掉30多年的抽菸習慣，他躊躇再三，因為多年前曾戒菸，卻胖了10多公斤，3個月失敗告終，如果再失敗一次恐成為親友笑柄。最後在醫護人員勸告下終於決心戒菸，在口服戒菸藥的輔助下，搭配每天運動，對抗戒菸後常見的發胖現象，6個月後他笑著宣告戒菸成功也未發胖。

戒菸成功率低 須先了解吸菸史

台灣 衛福部彰化醫院戒菸個案管理師張育源表示，透過戒菸門診的戒菸成功率不到三成，她去年共接受139人戒菸，只有37人成功，成功率26.6%，和全台數據25%差不多；自行戒菸成功率雖無法統計，但應該更低，會失敗的原因除了抵抗不住尼古丁的呼喚之外，還有一個常見原因是戒菸後發胖，讓戒菸者心情不好，影響到戒菸決心。

彰化醫院心臟科主任何東錦指出，戒菸會發胖，主要是因為尼古丁讓人精神亢奮，代謝率高，一旦戒菸，基礎代謝率降低，就容易發胖，而且戒菸後味覺變敏感，食慾也跟著上升，通常會吃得比較多，在想吸菸時以吃零食滿足，如果再減少走出去抽菸的機會，熱量更易堆積，造成發胖。

同時節食太難 多運動戰勝菸癮

何東錦醫師指出，不鼓勵戒菸者為了抵抗發胖而節食或使用其他激烈的控制飲食手段，戒菸已經夠需要意志力了，若還要同時節食，可能會因無法達到而同時放棄，所以戒菸者還是要將心力放在戒菸；若擔心發胖，儘量以運動來達成，若是一個人運動單調，可以找親友一起運動，這是比較好的方式。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)