肥肉太多想減肥 中醫也能替減脂助攻

圖片來源 ／健康醫療網

夏天即將到來，卸下厚重的冬衣之際，讓中醫助您甩開身上多餘的脂肪，窈窕健康迎夏。肥胖 不僅容易造成代謝症候群，進而增加心血管疾病風險

代謝症候群 判定標準有五大項目

所謂的代謝症候群判定標準有五大項目，分別是：一、腰圍過大（男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm）；二、空腹血糖 值≧100mg/dL；三、血壓 ≧130mmHg/85mmHg；四、空腹三酸甘油酯偏高；五、高密度脂蛋白膽固醇偏低。以上符合任三項則可稱為「代謝症候群」。如果您的生活作息不正常，工作壓力大，喜歡吃低纖高糖高油脂飲食，平時又有喝酒的雅興，那麼您得到代謝症候群的機會比較高。

肥胖成因多元 中醫觀點：肝、脾、腎等臟腑功能相關

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師胡玉芳表示，肥胖的成因有很多，有些與先天有關，例如遺傳基因或是遺傳疾病造成肥胖，但多數的肥胖與後天因素有較大的關係，生活壓力大、睡眠不足或日夜顛倒，會讓身體內分泌失衡而導致肥胖。三餐不定時不定量或是偏好高油脂高糖份等精緻飲食，會影響腸胃的菌叢，讓人變胖。從中醫觀點來看肥胖與肝、脾、腎等臟腑功能有密切相關，飲食、生活的不平衡都會傷害臟腑功能，讓體質產生偏性，臨床上肥胖之人多為本虛標實的體質，最好是透過中醫師診察後依據個人體質，找出最適合的治療方式。

中藥減脂藥物多 穴位針灸也有幫助

胡玉芳指出，中藥常用於減脂的藥物種類多樣，例如山楂能促進腸胃蠕動，澤瀉、茯苓能幫助水分代謝，丹參、大黃能降低血脂等等，中醫師會根據病人狀況配伍藥物做治療。該院依據常見的肥胖體質開發肥胖治療劑即飲包以及茶包，給現代生活忙碌又想減脂的民眾做選擇。如果是有高血脂或是高膽固醇的問題，卻不習慣吃西藥，可以考慮中藥紅麴萃取而成的膠囊，在臨床上有很好的治療效果，須經由臨床中醫師診察開立。

中醫穴位針灸可以幫您改善肥胖，透過針刺激穴位加上艾灸溫經通絡，可以改善身體氣血循環，幫助脂肪代謝，常用的取穴有腹部的天樞、滑肉門、氣海，下肢的足三里、豐隆、三陰交等等，根據研究顯示，持續針灸3個月以上能改善肥胖，尤其是腹部肥胖，可以使用針灸消除脂肪，減少腰圍，改善代謝症候群。

甩開肥胖或是代謝症候群，讓中醫幫您找回健康，此外有效的減脂需要搭配健康的飲食，多攝取蔬菜水果、蛋白質、全穀類，減少高鹽高糖和油脂攝取；維持適度的運動，最好每周能有150分鐘的中等強度有氧運動，才能永保健康不復胖。

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資料來源：健康醫療網

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