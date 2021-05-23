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間歇性斷食還沒瘦 先得急性膽囊炎

王敏旭
膽結石示意圖。(圖：醫院提供)
膽結石示意圖。(圖：醫院提供)

30歲的莊先生為了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食，不過施行2天便引起腹部劇烈疼痛，緊急送至台北慈濟醫院就醫，一般外科醫師張健輝診斷為急性膽囊炎，緊急施行微創膽囊全切除術，術後莊先生恢復良好，3天後平安出院。

莊先生曾因腹部不適，做了腹部超音波檢查，得知患有膽結石，不過沒有持續疼痛選擇不動手術，近期為了減重瘦身，嘗試間歇性斷食，增加空腹時間，未料卻引起腹部劇烈疼痛。

張健輝指出，膽汁由肝臟製造存於膽囊，用來分泌油脂。吃過多油膩食物，會使膽汁過度濃稠形成結石，高油飲食也會刺激膽囊急遽收縮，使原先已存在的結石，因擠壓而堵塞造成發炎。

張健輝也說，飲食完全無油或是長時間空腹，膽汁長時間存於膽囊，一樣會讓膽汁蓄積在膽囊裡的時間拉長，凝集成結石，引發急性膽囊炎。

多數的膽結石沒有症狀，僅需遵從定時、定量、低油的飲食原則並定期追蹤即可，但因此輕忽，飲食不規律或吃得太油，則恐引發膽道炎、胰臟炎等急性發炎，若延誤就醫，更可能併發敗血症，危及性命。

張健輝表示，膽囊僅為暫存膽汁，即便以手術切除膽囊，膽汁仍可經過總膽管進入十二指腸，對生理功能不會有太大影響，不過整個膽道、總膽管都有機會形成膽結石，即使膽囊切除後，也可能錯誤飲食習慣，進而引發膽管、胰管發炎。

張健輝說，膽結石的發作與飲食密切相關，斷食、長時間空腹、飲食過度油膩、三餐不定時等都是危險因子，養成良好生活習慣，才能杜絕膽結石的威脅；必要時須尋求專科醫師診治，切勿聽信偏方，以免延誤治療。

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