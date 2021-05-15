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運動、能量飲料 減重族少碰為妙

聯合新聞網
減重教練計太建議大家避免喝運動飲料、能量飲料和牛奶乳製品。(Getty Images)
減重教練計太建議大家避免喝運動飲料、能量飲料和牛奶乳製品。(Getty Images)

減重是很多人一輩子的事，近年也出現了相當多減重法，像是168間歇斷食法、8杯水減肥法、走路減肥法，選擇適合自己的才能維持下去。飲食占成功減重很大關鍵，在YouTube上破10萬人訂閱的「減重教練計太」提醒大家三種大家常喝的飲料，看似健康，但其實要避免飲用。

根據「朝日新聞」網站AERA dot.報導，計太要減重者「避免喝卡路里」，他提到，即使熱量相同，液體和固體之間也存在很大差異，固體食物從咀嚼開始，會在胃中停留很長一段時間，但液體會迅速通過胃流入小腸，加上沒什麼飽足感，血糖快速上升下降，也容易讓身體疲勞和嗜睡。

因此計太也提出了三個「避免喝的飲料」，分別是運動飲料、能量飲料、牛奶和乳製品飲料。首先運動飲料，很多人都喜歡在運動流汗的時候補充，但是因為糖量通常都很高，如果非從事高強度運動或是運動量很大的人，會建議盡量避免。

第二是能量飲料，除了含糖量高之外，還有咖啡因，如果喝咖啡外又喝能量飲料，可能會導致攝取咖啡因過量。

最後則是牛奶和乳製類，這兩種飲品包含了糖和脂肪，同時攝取糖和脂肪也是「導致肥胖的原因」。

計太也提出替代方案，像是運動飲料可以用100％果汁代替、用黑咖啡代替能量飲料、用豆漿或是杏仁乳代替牛奶和乳製飲料。

減重 咖啡 牛奶

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