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懷孕期間能運動嗎？ 美國婦產科學會這樣說

健康醫療網／記者林渝樺報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

懷孕期間我能運動嗎？答案是肯定的，只是要有正確的指引。根據美國婦產科醫學會（ACOG），在大多數情况下，正常健康狀態，只要不是高危險的運動，在安全的範圍內運動並不會增加流產的機會。建議懷孕期間與醫師討論，針對孕婦個別的情況與懷孕期別來調整內容，適合進行的運動。

懷孕運動好處多 增進身體健康

美國婦產科醫學會提到，懷孕期間運動好處多，諸如保持健康的體重、減輕背部疼痛、緩解便秘、增加睡眠品質、減輕寶寶的體重、降低妊娠糖尿病、剖腹產等風險。定期運動能夠讓你的胎兒受益。理想情況下，孕婦每週應至少進行150分鐘的中等强度的有氧運動，有氧運動是指以有節奏的方式來運動大塊肌肉，例如快步行走時提高心率。

懷孕安全運動 健走游泳瑜珈等

專家認為，運動對孕婦和胎兒都有幫助，像是健走可以鍛鍊全身肌肉、游泳能避免肌肉拉傷、改良的瑜珈或皮拉皮斯提高肌肉的韌性、低度有氧運動等都是安全活動。但是，如果有進行重量訓練，應逐步減少訓練的重量。懷孕前經常跑步和騎自行車，孕期通常可以繼續保持，只是腹部變大會影響平衡增加跌倒的機會，為避免跌倒風險，改騎固定式自行車是更好的選擇。至於懷孕禁忌運動應避免進行騎馬、滑雪、衝浪、體操、足球、籃球和排球等以免增加跌倒風險。

出現危險徵兆 應該尋求幫助

無論是經驗豐富的運動員還是很少運動者，傾聽身體的聲音很重要，千萬不要挑戰身體的極限，也不宜在過熱或潮濕的環境中鍛煉，讓身體處於過度負擔的狀態。運動過程中發現陰道出血、劇烈腹痛、胎動不足或羊水破裂等，應該停止運動。運動前記得和你的醫生談談，針對懷孕的期別來調整內容。如果運動突發劇烈疼痛時，請盡速尋求專業醫生的幫助。

參考資料：

How to Exercise Safely if You’re Pregnant

Exercise During Pregnancy

【延伸閱讀】

卡車輾過，慢性疼痛難忍　輪椅國標舞冠軍靠「脊髓刺激療法」重生

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49801

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https://www.healthnews.com.tw

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