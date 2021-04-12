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15歲少女減重 一年吞掉整條厚棉被

黃惠群
15歲少女誤信「吃棉花減重法」，吃下整整一條厚棉被，導致腸道阻塞、嘔吐不已。（圖：台灣兒科醫學會理事長李宏昌提供）
15歲少女誤信「吃棉花減重法」，吃下整整一條厚棉被，導致腸道阻塞、嘔吐不已。（圖：台灣兒科醫學會理事長李宏昌提供）

體重過重、過輕都不好，然而許多兒童、青少年不知正常體位標準，常常不該減重卻減重，應該減重卻不知。身形纖細的15歲少女，身高、體重、BMI數值均正常，但家長卻常嫌棄女兒胖、大腿粗，不該吃宵夜，讓女學生十分在意，誤信網路謠言「吃棉花減重法」，一年下來，竟吃下整整一條厚棉被，導致嘔吐不已、腸道阻塞，經手術，才將塞滿腸道的棉花由肛門擠出，但未來仍可能有腸沾黏後遺症。

台灣兒科醫學會日前舉辦「支持與鼓勵推動體重管理記者會」，呼籲家長、小朋友都應對體位有正確的認知，平時生活習慣維持「健康吃、睡眠足、運動多」，避免慢性病上身。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，台灣兒童、青少年肥胖盛行率雖逐年下降，但臨床上也看到許多青少年對肥胖有錯誤見解、不了解自己正常體位的數值，導致健康亮紅燈。

台灣馬偕兒童醫院小兒胃腸科主治醫師楊俊仁說，曾收治過一名16歲的患者，食量比同齡學童大出許多，但家長覺得男生「高高壯壯」並無不好，直到收到學校體檢報告，發現身高172公分、體重卻高達139.4公斤，BMI值飆高到47.12，屬於極度肥胖，連帶有高血壓、高血脂、糖尿病等三高問題，另也有脂肪肝、肝臟輕微纖維化。

不同於成人BMI大於24即過重，大於27則有肥胖問題，楊俊仁指出，兒童與青少年在不同年齡層均有不同標準，當BMI超過該年齡層的85百分位以上，即為過重，超過95百分位以上時，則為肥胖。

李宏昌表示，有愈來愈多實證研究證實，兒童時期過重與肥胖會增加日後罹患心血管疾病、糖尿病等代謝症候群的風險，也會影響社交與學習；臨床上發現，許多有體位管理困難的兒童、青少年，很多都是因為家長對於體位管理沒有正確認知，對兒女的言語也會影響他們的減重心態。

若兒童體位已達到肥胖、極度肥胖，李宏昌建議，應帶小孩就醫，兒科醫師會評估體位及危險因子，包含飲食、運動等行為及態度、有無家族或基因等，並藉由身體檢查了解是否有潛在疾病，愈早接受專業治療與定期追蹤，愈能免於疾病的威脅。

肥胖 減重 台灣

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