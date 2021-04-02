小時候胖就是胖 兒童肥胖也會有3高

(取材自健康醫療網)

16歲的阿凱在同學之間食量顯得特別大，家長一直覺得男生「高高壯壯」也沒什麼不好，直到收到學校體檢報告，身高172公分、體重139.4公斤，BMI值已飆高到47.12 kg/m2，屬於極度肥胖 ，不但有三高 還有脂肪肝的問題，現透過營養師規劃專屬飲食與生活計畫，體重穩定控制中。

BMI高達47 高中生罹三高、脂肪肝

阿凱的肝功能、膽固醇、三酸甘油脂、尿酸都偏高，腹部超音波顯示已有脂肪肝及纖維化，台灣馬偕兒童醫院小兒胃腸科資深主治醫師楊俊仁表示，若不正視體重管理問題，不排除還有其他疾病的危險因子蓄勢待發。

兒童過重風險高 心血管疾病、癌症 恐上門

臺灣兒科醫學會理事長李宏昌醫師表示，愈來愈多研究證實，兒童時期過重與肥胖會增加日後罹患心血管疾病、糖尿病及某些癌症慢性疾病風險，甚至也影響到孩子的社交與學習。因此，家長應更重視孩子的體位管理，因為「小時候胖真的就是胖」，慢性病的危險因子增加，將形成一輩子的健康負擔。

依據WHO肥胖盛行率定義計算，我國5-19歲兒童及青少年肥胖盛行率為11.2%，在APEC亞洲國家中由第4名降至第5名。雖然整體排名有略為下降趨勢，但降幅太低，每十位兒童當中就有一人有肥胖問題。

有鑑於此，2017年臺灣兒科醫學會承接國民健康署計畫案，以實證醫學的方式，編撰「兒童肥胖防治實證指引」，讓兒童過重與肥胖的預防及治療上，能有共同的依據及參考工具。指引內容涵蓋兒童及青少年肥胖流行病學與影響因素、肥胖與疾病之關係、臨床評估、治療概論、介入與預防策略等，並建立醫療院所兒童肥胖防治篩檢與處理流程。

健康體位維持法 健康吃、睡飽、動多

維持良好體位的生活建議為「健康吃、睡眠足、運動多」。對於體位達到肥胖、尤其是極度肥胖的兒童，建議要就醫進行專業評估。當較大的孩子自己對體重有疑慮或是家人帶著孩子就醫時，應給予支持與鼓勵，並由兒科醫師給予協助。

第一步評估體位及危險因子，包含飲食、運動等行為及態度，有無家族或基因之危險因素，並藉由身體檢查了解是否有潛在疾病。第二步評估是否併發代謝異常，依相關的危險因素，決定是否安排進一步的血液檢查，例如飯前血糖、血脂、肝功能等。第三步進行階段式治療與轉介。

台灣國民健康署特別建置「兒童及青少年版BMI計算機」，可以快速計算並檢定體位。當BMI超過該年齡層的95百分位以上時，即為肥胖，建議兒童應有量身高體重及計算BMI的習慣，面對肥胖已是全球性的「疾病」，有體位管理問題的孩子，愈早接受專業治療與定期追蹤，愈能免於疾病的威脅。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49585/

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