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為練肌肉打類固醇 當心小弟弟變弱雞

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網路盛傳施打類固醇藥物，有助快速增加肌肉量。醫師表示，這類藥物成分多為男性荷爾蒙複合物，長期使用易導致身體免疫系統紊亂，增加心血管疾病的風險。 (Getty Images)
網路盛傳施打類固醇藥物，有助快速增加肌肉量。醫師表示，這類藥物成分多為男性荷爾蒙複合物，長期使用易導致身體免疫系統紊亂，增加心血管疾病的風險。 (Getty Images)

為練肌肉濫用藥，當心不舉。24歲的小侯，身材削瘦，天生娃娃臉，Instagram上傳自拍照常收到眾多女粉按讚，於是有心想成為網紅。為擺脫孱弱形象，提升男子氣概，小侯積極健身，更偷偷施打類固醇，想早點練出傲人肌肉。沒想到半年後與心儀對象相約過夜，臨陣小弟弟怎麼刺激都抬不起頭來。就醫檢查才得知，原來是濫用類固醇惹的禍。所幸接受中醫調理體質，小侯終於重振雄風，半年後練出好身材。

收治小侯的台灣中醫師楊永榮表示，網路盛傳施打類固醇藥物有助快速增加肌肉量，這類藥物成分多為男性荷爾蒙複合物，長期使用易導致身體免疫系統紊亂，增加心血管疾病的風險。醫學研究指出，男性長期施打類固醇藥物，可能刺激人體減少製造荷爾蒙，最後恐造成勃起功能障礙、乳房增大等後遺症。

西醫治療勃起功能障礙，大多提供口服壯陽藥物，或局部注射前列腺素等方式來改善，但治標不治本且效果有限，難以長久維持。中醫醫治不舉之症經驗老到，依據臨床歸納，陽萎起碼有血虛、氣虛、腎陽虛損、濕熱下注、血瘀外傷、肝氣鬱結等六種不同原因所引起，治療時要詳細辯證論治，才能達到較理想治療效果。

血虛型的病人要補血活血；氣虛、腎陽虛損型的病人要補氣壯陽補腎；濕熱下注型的病人要先清熱除濕，疏通陰莖海綿體內的濕氣；血瘀外傷型的病人要排除瘀血；肝氣鬱結的病人要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，使通氣行血。針對不同原因，採用不同藥物治療，才能使陰莖海綿體內的血流暢通，達到藥到病除的功效。

楊永榮說明，陽萎是可以被治療的，而中醫治療以對症下藥的方式治標治本且安全性高，又能同步調理身體。此案例透過中醫治療陽痿，初期約一星期就可看到很好的效果，因此建議男性感覺力不從心時，就應該盡早治療，切勿拖到症狀嚴重才求醫，除了耗費治療上的時間，也增加治療上的難度。

至於男性想要性愛上表現滿分，楊永榮分別針對飲食、用藥及運動上提出建議。可多食用南瓜子、杏仁、花生、核桃等其他堅果，因含必需脂肪酸，可提升男性精力；平日飲食多選擇蔬菜水果、瘦肉與低脂牛奶，有助保養血管健康，不怕小弟弟軟趴趴。

每天抽一些時間適度運動，讓血流速度增加並刺激更多一氧化氮，也是提振雄風的一種好方式。坊間來路不明壯陽藥最好別碰，有些成分是皮膚表層外用麻藥，有些是成效可疑的偏方藥丸，吃了恐怕傷身。男性朋友若有不舉問題，建議及早就醫，才能根本解決問題。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )

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