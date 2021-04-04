不挨餓 不復胖 一個餐盤健康瘦

善用「一個餐盤」原則，掌握每天所需的營養與能量。(本報資料照片)

隨著年紀增長，全身的多餘肉、腰圍和臀圍，是不是也跟著歲月「步步高升」？對於改善肥胖 ，美國 註冊營養師陳頡燕建議一定要「健康吃，健康瘦」，最重要的是保持開心的心情，才可以瘦得持久，不復胖，她分享如何善用「一個餐盤」原則，簡單掌握每天所需的營養與能量。

●吃飽睡飽運動 好心情是關鍵

隨著年齡增長，新陳代謝速度變慢，明明沒有暴飲暴食，體重卻有「回不去」的哀愁。健康瘦的原則很簡單，「一定要吃飽、睡飽、運動，最重要的是放鬆心情。」她常看到有人用很激烈的方法減重 ，例如每一口食物都要過水，或每道菜都水煮，短期看似有效，卻無法長久進行，更常因為心理承載的壓力過大，導致半途而廢，讓減重飲食計畫失敗。

她認為，在飲食控制的路上，心理和生活習慣是很重要的關鍵。一位上班族就和她分享，工作需要加班，常錯過晚餐時段，又怕太晚吃飯，無法消化，取而代之晚餐只吃零食、巧克力等甜食來滿足味蕾和放鬆心情，長久下來反而對身體帶來負面影響。

她建議有類似狀況的人，想滿足味蕾時，可以在兩餐間先吃一些水果當點心，減少飢餓感，當因為加班太晚用餐時，水果的些微飽足感也能減少正餐攝取量，減輕心理罪惡感，又不會導致營養不均衡。

●避開減重迷思 要吃澱粉油脂

到底正餐要如何吃才能營養又能控制熱量呢？陳頡燕分享實用的餐盤飲食法，每餐準備一個餐盤，將食物分成四等分，包括四分之一全穀類、四分之一蛋白質、四分之一深綠蔬菜和四分之一不同顏色的蔬菜。全穀類是澱粉來源，如糙米飯、地瓜、馬鈴薯等；蛋白質可從肉類，豆類來攝取，像是魚肉、雞肉、豆腐等；至於深綠蔬菜和不同色的蔬菜，可視個人口味混搭，例如菠菜、地瓜葉、彩椒和菇類等。

陳頡燕提醒，橘世代想健康瘦，首先要破除常見的減重迷思，第一，不吃澱粉，第二，不碰油脂，這都是常見的迷思。

她解釋，根據美國的減重平台研究，能維持一到兩年不復胖的減重成功者，每天攝取的澱粉熱量，約占總攝取熱量的50%到60%，同時搭配運動，來維持體重，打破了一般認為的減肥不該吃澱粉的迷思。另外，完全不攝取油脂也是錯誤的觀念，油脂是維持身體機能的重要來源，長期缺乏油脂，一定會傷身。

●製表

健康吃、健康瘦3招

第1招：吃飽、睡飽、運動、放鬆心情

第2招：一個餐盤4等分，分為全穀、蛋白質、深綠蔬菜與其他色蔬菜

第3招：每個人生活與飲食習慣不同，觀察分析後從關鍵處著手改善

資料來源／陳頡燕 整理／邱智慧