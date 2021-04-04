我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

不挨餓 不復胖 一個餐盤健康瘦

邱智慧
善用「一個餐盤」原則，掌握每天所需的營養與能量。(本報資料照片)
善用「一個餐盤」原則，掌握每天所需的營養與能量。(本報資料照片)

隨著年紀增長，全身的多餘肉、腰圍和臀圍，是不是也跟著歲月「步步高升」？對於改善肥胖美國註冊營養師陳頡燕建議一定要「健康吃，健康瘦」，最重要的是保持開心的心情，才可以瘦得持久，不復胖，她分享如何善用「一個餐盤」原則，簡單掌握每天所需的營養與能量。

●吃飽睡飽運動 好心情是關鍵

隨著年齡增長，新陳代謝速度變慢，明明沒有暴飲暴食，體重卻有「回不去」的哀愁。健康瘦的原則很簡單，「一定要吃飽、睡飽、運動，最重要的是放鬆心情。」她常看到有人用很激烈的方法減重，例如每一口食物都要過水，或每道菜都水煮，短期看似有效，卻無法長久進行，更常因為心理承載的壓力過大，導致半途而廢，讓減重飲食計畫失敗。

她認為，在飲食控制的路上，心理和生活習慣是很重要的關鍵。一位上班族就和她分享，工作需要加班，常錯過晚餐時段，又怕太晚吃飯，無法消化，取而代之晚餐只吃零食、巧克力等甜食來滿足味蕾和放鬆心情，長久下來反而對身體帶來負面影響。

她建議有類似狀況的人，想滿足味蕾時，可以在兩餐間先吃一些水果當點心，減少飢餓感，當因為加班太晚用餐時，水果的些微飽足感也能減少正餐攝取量，減輕心理罪惡感，又不會導致營養不均衡。

●避開減重迷思 要吃澱粉油脂

到底正餐要如何吃才能營養又能控制熱量呢？陳頡燕分享實用的餐盤飲食法，每餐準備一個餐盤，將食物分成四等分，包括四分之一全穀類、四分之一蛋白質、四分之一深綠蔬菜和四分之一不同顏色的蔬菜。全穀類是澱粉來源，如糙米飯、地瓜、馬鈴薯等；蛋白質可從肉類，豆類來攝取，像是魚肉、雞肉、豆腐等；至於深綠蔬菜和不同色的蔬菜，可視個人口味混搭，例如菠菜、地瓜葉、彩椒和菇類等。

陳頡燕提醒，橘世代想健康瘦，首先要破除常見的減重迷思，第一，不吃澱粉，第二，不碰油脂，這都是常見的迷思。

她解釋，根據美國的減重平台研究，能維持一到兩年不復胖的減重成功者，每天攝取的澱粉熱量，約占總攝取熱量的50%到60%，同時搭配運動，來維持體重，打破了一般認為的減肥不該吃澱粉的迷思。另外，完全不攝取油脂也是錯誤的觀念，油脂是維持身體機能的重要來源，長期缺乏油脂，一定會傷身。

●製表

健康吃、健康瘦3招

第1招：吃飽、睡飽、運動、放鬆心情

第2招：一個餐盤4等分，分為全穀、蛋白質、深綠蔬菜與其他色蔬菜

第3招：每個人生活與飲食習慣不同，觀察分析後從關鍵處著手改善

資料來源／陳頡燕          整理／邱智慧

營養師認為，飲食均衡搭配心情放鬆，瘦身才不容易失敗。(本報資料照片)
營養師認為，飲食均衡搭配心情放鬆，瘦身才不容易失敗。(本報資料照片)

減重 美國 肥胖

上一則

膽固醇過高危害大 9項心血管因素你注意了嗎？

延伸閱讀

運動沒增肌 留意3問題

運動沒增肌 留意3問題

減重把握黃金3原則 營養師：進食時間控制在8小時內

減重把握黃金3原則 營養師：進食時間控制在8小時內
3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

女歌手胖了14年 醫師立2年計畫減39公斤不復胖

女歌手胖了14年 醫師立2年計畫減39公斤不復胖

熱門新聞

一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
家人過世之後，會處於後事的忙亂中，很多人到喪禮結束，一切回歸平靜時才會真正感到悲傷。（取材自pexels）

死亡是一瞬的 但真正的告別卻需很長時間

2021-04-03 07:30
聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始。（圖／unsplash）

掌握8時機7原則 與家中長輩談談死亡這件事

2021-04-02 07:30
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議