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健身「閉氣用力」 小心大動脈受傷

記者胡蓬生／綜合報導
醫師建議重量訓練時要選取適當的重量，用力時要全程吐氣，以免造成傷害。（圖：大千綜合醫院提供）
醫師建議重量訓練時要選取適當的重量，用力時要全程吐氣，以免造成傷害。（圖：大千綜合醫院提供）

台灣最近發生年輕男模深夜運動時心臟不適暈倒，送醫搶救仍不治的意外，死因研判為主動脈剝離導致血管阻塞。苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞指出，主動脈剝離多數發生在50歲以上的高血壓病患，除非本身有先天性疾病，否則很少發生在年輕人身上，但仍有一種情形可能是例外，也就是「閉氣用力」。

楊智鈞是美國運動醫學學會大中華區培訓講師，且長年有健身習慣。他表示，不少民眾喜歡到健身房運動及鍛鍊身體，他曾在健身房看到有人「練太用力暈倒」的情形，健身界稱為「努責」，醫學上來說就是「持續閉氣用力」的意思。

生活中「持續閉氣用力」常見的例子就是搬很重的東西，一般人吸飽氣、出力的瞬間會習慣閉氣，在重量訓練時同樣也會閉氣出力，此時會導致胸腔內部壓力瞬間增高，輕者頭暈目眩，嚴重時可能暫時影響血液回流而短暫休克，有時甚至造成大動脈受傷；除了搬重物、重量訓練，如廁解便時也會閉氣用力，有些人上廁所到一半突然休克在廁所裡，就是這種情形。

楊智鈞提醒民眾務必注意以下幾點，重量訓練時要選取適當的重量，出力時記得全程吐氣、避免憋氣；深夜血壓容易變動，建議運動時段以早上8時到11時及下午2時到5時為主，這是較適合一般人運動的時間；提重物、解便太用力也容易憋氣用力，因此提重物要量力而為，並要預防解便過於用力，也要記得多吃蔬菜水果避免便秘。

健身 高血壓 台灣

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