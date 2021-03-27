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運動隨時補水 幫助散熱還能防中暑

記者陳惠惠／綜合報導
從事戶外運動，補水是一大關鍵。(本報資料照片)
從事戶外運動，補水是一大關鍵。(本報資料照片)

從事戶外運動，補水是一大關鍵。台北三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，運動前可先喝300 c.c.的水，跑步時，每15到20分鐘再喝水250到300 c.c.，走路則是每30分鐘喝一次，千萬別等到口渴再補水。

為何運動前先補水？朱柏齡說，運動過程中流汗可以散熱，避免中暑，沒水分時流不出汗，會影響散熱。補水除了喝下肚，還可以噴水在頸、腹部和四肢，或用濕毛巾擦拭，再用電扇吹乾。朱柏齡說，噴灑範圍愈大愈好，水一蒸發，可以把熱帶走。

新冠肺炎疫情期間，不少人隨身帶著防疫酒精，他說，這時也可就地材，以酒精噴灑頸、腹部和四肢，酒精蒸發速度比水快一些，可以加速散熱、降溫。

經常運動的人，也可從運動前、後體重變化，掌握流失多少水分，更精準地補水。朱柏齡說，運動前可穿內衣先量體重，運動後同樣穿著再量一次，減重多少，就喝多少水。

如果運動過程中曾喝水，飲水量還要加上曾補充的水分。以運動前體重60公斤為例，結束剩59公斤，其間曾喝500 c.c.水，未來類似運動情況就要喝1500 c.c.。

朱柏齡還提醒，別要用茶、咖啡或啤酒取代水，因會利尿，喝了就排掉，水分還是不夠，酒精會抑制中樞神經，恐影響體溫調節功能。

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