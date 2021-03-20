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3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

記者黃惠群／綜合報導
喝無糖黑咖啡，可以促進代謝、協助減重，一日建議飲用1至2杯，每杯250毫升，失眠者早上喝，易心悸者不要喝。(Getty Images)
喝無糖黑咖啡，可以促進代謝、協助減重，一日建議飲用1至2杯，每杯250毫升，失眠者早上喝，易心悸者不要喝。(Getty Images)

咖啡能協助減重？醫師指出，咖啡有咖啡因，確實能促進代謝，幫助減重，於運動前30分鐘至1小時前飲用效果更佳。若想抑制食欲，掌握「喝水53535」原則，增加飽足感，減少正餐所攝取熱量；另喝無糖高纖豆漿能吸附並排出油脂，減少人體油脂吸收量。

醫師指出，減重需「抑制食欲」、「減少吸收」和「促進代謝」，飲用不同飲品能達到不同減重效果。

開業醫師蕭敦仁表示，「抑制食欲」是減重第一關，也是民眾最易「卡關」的關卡，需攝取低熱量又具營養價值的食物、飲品，避免吃錯食物或吃太多，建議民眾掌握「喝水53535原則」，於三餐前喝500毫升的水，兩餐間隔時喝300毫升，便喝了2100毫升的水，能使正餐少吃42卡的熱量，減少食物攝取量，守住減重第一關；但他提醒，一日飲水量不要超過3000毫升，避免造成腎臟負擔。

蕭敦仁表示，纖維可以吸附油脂，將之排出體外，減少人體油脂吸收量。而無糖高纖豆漿含豐富纖維，有助降低膽固醇與血脂肪，使人體不易形成體脂肪；1天可喝1至2瓶，每瓶約450毫升。午餐或晚餐前喝豆漿不僅能增加飽足感、抑制食欲，還能減少吸收油脂。但因豆漿含大豆異黃酮，建議有子宮肌瘤、乳房纖維化的患者不要喝，以免病情加重。

綠茶的兒茶素含量較紅茶豐富，促進代謝效果更佳。(Getty Images)
綠茶的兒茶素含量較紅茶豐富，促進代謝效果更佳。(Getty Images)

至於外傳咖啡能減肥，蕭敦仁表示，咖啡有咖啡因，確實可以促進代謝，但務必要喝「不加糖、不加奶」的「黑咖啡」，以減少熱量，一日建議飲用量為1至2杯，每杯250毫升，提醒會失眠的民眾盡量早上喝，避免晚喝失眠，另容易心悸者建議不要喝黑咖啡。

此外，茶具有兒茶素，也是促進人體代謝的好幫手，蕭敦仁建議，一日可以喝1至2杯，每杯250毫升，其中，綠茶的兒茶素含量較紅茶豐富，促進代謝效果更佳，但因兒茶素含量多恐傷胃部黏膜，胃不好者可以喝紅茶，盡量不要喝綠茶。

蕭敦仁補充，運動也可以促進代謝，若在運動前30分鐘至1小時前喝咖啡或茶，不僅能協助排汗，更能使運動代謝效果加成。

●「喝」的減重小秘訣：

1.「喝水53535原則」，三餐前喝500毫升的水，兩餐間隔時喝300毫升。

2.一日飲水量不要超過3000毫升

3.無糖高纖豆漿1天可喝1至2瓶，每瓶約450毫升，於午餐或晚餐前喝，有子宮肌瘤、乳房纖維化的患者不要喝。

4.無糖黑咖啡一日飲用1至2杯，每杯250毫升，失眠者早上喝，易心悸者不要喝。

5.茶一日飲用1至2杯，每杯250毫升，胃不好者可喝紅茶。

6.運動前30分鐘至1小時前喝咖啡或茶，助排汗、代謝。

咖啡 減重 失眠

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