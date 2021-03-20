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女歌手胖了14年 醫師立2年計畫減39公斤不復胖

記者黃惠群／綜合報導
「台版渡邊直美」楊上昀中學時體重高達 108 公斤，時隔14年，體重已降至69公斤。（圖：楊上昀提供）
「台版渡邊直美」楊上昀中學時體重高達 108 公斤，時隔14年，體重已降至69公斤。（圖：楊上昀提供）

歌手楊上昀有「台版渡邊直美」之稱，14年前開始體重反覆，一度高達108公斤，飽受同學言語霸凌；為了減重，一度「吞蟲卵」，導致猛爆性肝炎，送醫急救；也曾參加20天斷食營，不吃東西只喝水，雖狂瘦10公斤，但馬上復胖。所幸實行醫師訂定兩年減重計畫，如今體重降至69公斤。

「大眾對肥胖有刻板印象，皆因缺乏意志力，才會導致減重失敗。」肝膽腸胃科專家蕭敦仁說，如果節食、少吃，體內「飢餓荷爾蒙」就會發出「饑荒」訊號，使身體傾向於攝取更多的熱量，提醒進食，因此，「抑制食欲」成為減重者的第一道難題，建議選擇「體積大」、「熱量低」、「高纖」等食物，滿足食欲，或至減重門診尋求專業醫療團隊協助。

蕭敦仁分享，健康減重須從「飲食」、「運動」、「行為治療」等三方面著手，掌握聰明飲食，而非刻意戒除某類食物，並養成運動習慣，增肌減脂，找出經常吃零食或非飢餓飲食背後的心理原因，才有助於改善過量進食造成體重增加。

中華民國肥胖研究學會理事長劉燦宏提醒，每個人的基因、健康、生活史、個性及所在環境不同，肥胖成因也不同，同樣一套治療計畫並非每個人都適用。例如時下最夯的168間歇性飲食法，一天限制進食8小時，若早上8時吃第一餐，最後一餐要在下午4時前完成，並非所有人都能做到，需要專業醫療團隊協助打造個人化減重計畫。

劉燦宏說，一般減重門診設定合理體重下降速度為一周減重0.5至1公斤，一個月2至4公斤，較不會暴瘦、腹胖，過程中也能讓肥胖者養成良好飲食、運動習慣，改善心理素質，才能5年不復胖，做好真正的體重控制。

減重 肥胖 霸凌

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