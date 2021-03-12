減重者9成失敗 關鍵出在荷爾蒙

(取材自健康醫療網)

減重 的人這麼多，復胖更不在少數，其實肥胖 應尋求體重管理門診協助，才不會傷身又復胖。

肥胖被定義為慢性病 成因複雜共病多

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁醫師表示，肥胖已被定義為慢性病，它伴隨的疾病非常致命，45%肥胖者患有睡眠呼吸中止症、80-90%有非酒精性脂肪肝、罹患糖尿病高7-12倍、4成癌症與肥胖有關，更是心血管疾病的大宗。

9成的人自覺減重失敗 激烈手段易復胖

不過8成6的減重者並未尋求專業人士的協助，大部分會先自行運動或飲食控制，或是尋求代餐、埋線、購買減肥成藥等，但調查也顯示，近9成的人自覺最近一次的減重失敗。蕭敦仁醫師指出，瘦不下來的真正原因，都是因為激烈的減重手段無法長久，例如節食初期見效，但一恢復正常飲食，馬上就會胖回來，還可能因為溜溜球效應更胖。

減重不能靠意志力 了解荷爾蒙運作打破惡性循環

減重時，身體內的飽足荷爾蒙（腸泌素PYY、GLP-1）濃度會下降，飢餓荷爾蒙濃度上升，導致飢餓感增加，同時卡路里消耗量會降低，這個變化會持續三年，有許多成功減重的人在一年內會復胖。蕭敦仁醫師強調，我們無法用意志力控制荷爾蒙，要對抗飢餓對很多人來說很痛苦，了解荷爾蒙運作方式，有助於管理體重。他建議，進食時每口可以多咬幾下，幫助膽囊收縮素分泌，抑制食慾。

健康減重計畫 飲食、運動、行為治療

肥胖的成因複雜，每個人的基因、生活習慣、個性及環境不同，同樣的治療無法適用所有人。劉燦宏醫師說明，長期健康的減重須從飲食、運動、行為治療三方面著手，包含如何聰明飲食，而非刻意戒除某類食物；養成運動習慣，增肌減脂，維持減重成果；而行為改變則是心理層面，如：找出經常吃零食或非飢餓飲食背後的心理原因，有助於改善這類型過量進食造成的體重增加。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49335/

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