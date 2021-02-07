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沒有三高就是「健康的胖子」？專家：BMI超標就該減重

陳雨鑫
綜觀各國研究顯示，年紀愈輕的代謝正常肥胖者，心血管疾病風險愈高。（本報資料照片）
綜觀各國研究顯示，年紀愈輕的代謝正常肥胖者，心血管疾病風險愈高。（本報資料照片）

BMI超標，但檢查沒「紅字」就好？台灣新竹馬偕與台大公衛合作，提出無三高但BMI值超標與心血管疾病的風險關係報告，發現兩者不但相關，且死亡風險更高。新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，無論代謝是否正常，BMI值超標者都應減重。

研究分析國健署資料，將受試者分為體重過輕、正常體重、肥胖與過重等三組，皆排除本身有三高疾病，總計受試者5719人，男女各半，其中BMI超標，但並無三高有493人，平均43.3歲。分析13.7年資料，相較其他體型受試者，代謝健康肥胖者心血管疾病風險增加七成五，包括冠狀動脈心臟病、中風等。

葉姿麟表示，許多工程師久坐不運動，每次公司體健報告出爐，血壓、血脂、血糖正常，唯獨BMI顯示過胖，公司轉介建議減重時，對方都稱自己是健康的胖子，認為不用減肥。

葉姿麟說，研究顯示，代謝正常肥胖者的心血管疾病風險高於一般人，綜觀各國研究顯示，年紀愈輕的代謝正常肥胖者，心血管疾病風險愈高，呼籲千萬別以為「沒有病的胖就等於健康」，心血管疾病是長時間累積，維持正常體重，才能趨吉避凶。

心血管疾病 三高 肥胖

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