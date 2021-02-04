爬山運動 防止受傷、先做弓箭步熱身

物理治療師簡文仁建議爬山運動前先做弓箭步熱身，不但伸展腳踝、膝蓋和髖關節，小腿也能拉筋。（記者曾吉松／攝影）

許多研究指出，運動是最好的健康處方，但運動的時候該注意哪些事項？元氣網粉絲團請到物理治療師簡文仁帶觀眾一起爬山，一探他的爬山私房景點外，也分享該怎麼安全爬山不受傷。

簡文仁表示，他幾乎每天都會走台北四獸山森林步道 ，從家門出發到回家大概一個鐘頭，就像後花園一般熟門熟路。不過，很多人對步道不熟悉，可能不知道該從何走起，他建議按照自己的體能及時間控制，判斷是否該在岔路處選擇往上、往前和往下走。

除了不推薦在雨天爬山，簡文仁提醒爬山前也要充分準備。他建議戴帽子能保暖遮陽，穿寬鬆鮮艷衣服讓他人從遠處辨識，而合腳兼具保護性的鞋子避免腳扭到。此外，他也建議背包內要備有擦汗的毛巾，以及能夠隨時補充的水和零食。他補充，隨身攜帶手機能在迷路時使用外，還可以用來統計走過的步數。

至於是否要日行萬步才會有效果嗎？簡文仁表示，「每日1萬步，健康有保固，機能要維護，至少5000步」，可以依個人狀況調整目標步數，從5000至7000步不等即可，不用非得走到1萬步。而他設定給自己的目標，則是1萬5000步。

「運動前要先熱身是大原則」，簡文仁表示慢慢走可以當一部分的熱身，但遇到有階梯的路段還是要熱身。

伸展腳踝、膝蓋、髖關節

爬山有哪些部位要特別暖身呢？因為爬山是以下半身為主的運動，他特別建議做弓箭步，不僅腳踝、膝蓋和髖關節都有伸展，小腿也能進行拉筋動作。他補充腰也很重要，很多人爬山會感覺腰痠，那是因為腹肌和背肌的耐力不夠，可以輕微扭腰轉動活化肌肉 。暖身時間大概3至5分鐘即可。

簡文仁提醒，爬山安全最重要，上階梯要讓腳掌踩好踩滿，平衡不好的話最好要扶著扶手。若想要訓練體力或腿力，他建議可一次跨兩至三階。如果爬山途中，膝蓋不舒服該怎麼辦？他表示可以坐下來自我按摩舒緩，若還是很不舒服的話，建議稍事休息後就直接折返比較好。

有網友提問，有骨鬆 能爬山嗎？簡文仁指出，有骨鬆的人爬山可以有幫助，但要避免有衝擊力的跳動，也注意不要跌倒。那麼下山到底傷不傷膝蓋？他解釋負擔是會比較大但不一定是傷，建議用腳尖先著地減緩膝蓋衝擊，就比較不傷。

網友提問，如果腿有開過刀的話，上坡該選擇走有坡度但路程較長的緩坡好，還是走路程比較短但比較陡的階梯好？簡文仁表示，兩者的選擇取決於肌力夠不夠，肌力夠的話走階梯就當作練腿力，肌力不夠無法走階梯的話，走緩坡會比走階梯舒服一點，負擔也會小一點。