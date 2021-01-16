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健身環太好玩 婦人竟肩旋轉肌斷裂

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

林媽媽好幾個月來感到肩膀疼痛，甚至痛到睡不著，更是沒辦法做家事，到復健科診所就醫，經過肩膀關節的理學檢查，搭配超音波診斷，發現居然是肩膀旋轉肌斷裂。林媽媽不好意思地說，以前都沒有運動，幾個月前買了健身環，因為太好玩，一周玩好幾次，一個月後左邊肩膀開始疼痛，沒想到後來連右肩也開始痛，休息也不見好轉。後經過治療與復健才漸漸康復。

年紀大退化、運動不當 容易旋轉肌袖撕裂

收治案例的復健科醫師卓彥廷表示，旋轉肌袖撕裂傷（rotator cuff tear）是最常造成肩痛的原因之一，受傷主因為創傷性及退化性撕裂。旋轉肌為肩膀出力的主要肌肉，合稱旋轉肌袖複合體，包含四條肌肉的肌腱（肩胛下肌、肩胛脊上肌/岡上肌、肩胛脊下肌/岡下肌和小圓肌），常見的撕裂傷最常出現在肩胛脊上肌/岡上肌。

肩旋轉肌撕裂的頻率會隨著年齡的增長而增加，小於40歲的患者，全厚度撕裂傷不常見，如果因退化或使用不當，造成肌腱變薄和磨損則又更容易導致撕裂。台灣運動醫學學會副秘書長暨土城長庚復健科主治醫師林杏青指出，除了年齡之外，糖尿病、鈣化性肌腱炎也會增加風險。

居家運動、健身環 無法提供個別訓練易受傷

運動訓練不當、姿勢不良也是受傷的原因，若沒有評估自身的肌力程度，或一直在錯誤的動作下運動未及時修正，都有可能導致受傷。隨著疫情蔓延，許多人以在家自行運動取代專業人士指導，卻訓練概念又不夠正確，就容易受傷。卓彥廷醫師表示，像健身環這種智能互動科技，並沒有辦法提供個別化訓練量、訓練姿勢的建議，也無法提示錯誤，提醒受傷，更需要小心。

活動時、夜間、側躺時疼痛 應就診

如果肩膀活動時疼痛、甚至夜間疼痛、側躺擠壓時疼痛，都有可能是旋轉肌受傷。林杏青醫師說明，可以透過動作測試、超音波檢查、或X光和核磁共振，診斷受傷的狀態及排除其他問題，以便安排後續治療。依疼痛和疾病種狀態不同，給予訓練動作建議，並透過電療、熱療及注射性治療改善疼痛及生活品質，使用增生療法注射、自體高濃度血小板血漿注射（PRP）、羊膜注射等也都有部分證據顯示有幫助修補肌腱。

根據美國骨科醫學會的建議，超過3公分的撕裂傷或是治療超過半年沒有改善，可以考慮手術。除了大裂傷合併小圓肌、肩胛下肌、或肌肉肌腱交界處撕裂傷，及巨大撕裂傷可能要開放性手術介入之外，大部分都可以關節鏡或是微創治療。術後仍建議復健，訓練修補過的肌腱。

居家復健幫助肌腱生長 建議稍有重量組數少

患者可居家進行基礎旋轉肌訓練，林杏青醫師示範，在不引起進一步疼痛的範圍內，以水瓶裝水當作啞鈴，做前後左右和側向揮舉，過程中維持挺胸、不過度聳肩的姿勢。重量和反覆次數依照受傷的嚴重程度和疼痛做調整，但避免以幾乎無重量執行一百下的方式，稍有重量但反覆次數少較能注意姿勢標準，也較容易刺激肌肉肌腱的生長修補。




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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48798/

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