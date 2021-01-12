增肌減脂狂吃肉 當心蛋白質成癮

想增肌減脂，務必營養均衡和搭配運動。（本報資料照片）

兩年前迷上健身 的Howard（化名）短時間內練出厚實的二頭肌，讓他成就滿滿，幾乎天天都泡在健身房內，但嚴重的「脂包肌」，讓其他部位線條難以呈現。他上網尋求妙方，網友推薦健身後吃大量牛肉，蛋白質足夠可能肌肉 量暴增，增肌減脂。已50歲的Howard，擔心肌少症，讓他更堅信自己必須多吃肉。

嗑肉減脂 恐痛風上身

Howard從此成為連鎖吃到飽壽喜燒店的常客，連續一年，健身後就馬上光臨，但連續一年的嗑肉減脂計畫並未見效，Howard的關節開始不適，就醫才發現「痛風」上身，健檢也有重度脂肪肝。

Howard於是就醫治療，還配合營養師調整飲食，才逐漸改善症狀。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師李佩芬表示，Howard的增肌減脂計畫，讓他幾乎成了「蛋白質成癮症」患者，除了健身後只吃牛肉，平常的點心是茶葉蛋、雞胸肉，飲料就是泡乳清蛋白來喝，為了增加肌肉量，他的眼裡只剩下蛋白質。

減脂怕胖 多恐懼澱粉

李佩芬說，像Howard一樣對蛋白質極度仰賴，甚至一天不吃蛋白質整個人就怪怪的案例，近年愈來愈多，且大多都是接觸重訓後，或看了一些網路減重文章，就認為重訓必須吃大量蛋白質，但反而因此吃太多，導致蛋白質成癮，出現更多問題。

觀察這些蛋白質成癮的民眾，多認為吃肉不會胖，多吃有益而無害，怕胖的他們，同時會接受到「吃澱粉=變胖」的訊息，因此多數伴隨「澱粉恐懼症」。

紅肉過量 易慢性發炎

李佩芬說，不吃澱粉僅吃蛋白質，飲食攝取不均，也因為以動物性蛋白質為主，飽和油脂攝取過多，長久以來就會疾病上身。

重訓族愛吃的牛肉屬於紅肉，世界衛生組織已將紅肉列為2A致癌物質，且紅肉的油脂多，想要增肌減脂，多吃不僅變胖，加上紅肉有大量的飽和脂肪酸，長期且過量食用，人體處於慢性發炎狀態，容易增加痛風、心血管疾病、糖尿病、高血脂、免疫系統疾病、癌症 等風險。

李佩芬強調，想要增肌減脂，蛋白質確實是重要的營養素，但是太過偏激，僅吃一種營養素，身體無法承受的，澱粉類食物、豆類、魚、肉、纖維等，皆需均衡攝取，搭配運動，才能達到增加肌肉的效果。

你有蛋白質成癮症嗎？